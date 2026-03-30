Holivudske face podržale prosvjed protiv Donalda Trumpa: 'Ako se ne budemo branili...'

Strani mediji raspisali su se o prosvjedima "No Kings", prosvjedima na kojima je čak nekoliko milijuna ljudi zajedno podiglo glas protiv administracije Donalda Trumpa. Organizatori prosvjeda na svojoj web stranici objasnili su kako su okupljanja "No Kings" posvećena nenasilnoj akciji, a središte prosvjeda je u gradu St. Paulu u Minnesoti.

"Okidač" za ovaj masovni prosvjed smrt je Renee Good i Alexa Prettija, dvije žrtve koje su savezni imigracijski službenici upucali u siječnju, ali i potresna odluka o promjeni vodstva u Kennedy Centeru, jednoj od najvažnijih američkih kulturnih destinacija.

Naime, Trump je promijenio sastav upravnog odbora, postavio sebe na čelo institucije i podržao njezino dvogodišnje zatvaranje zbog obnove, što je potaknulo bojkot umjetnika i njihovih projekata.

Na prosvjedu je snimljen 82-godišnji glumac Robert De Niro koji je već poznat kao jedan od najglasnijih Trumpovih kritičara u svijetu poznatih i slavnih.

U svom govoru na pozornici De Niro se dotaknuo aktualnih ratova, ali i Trumpovog prijateljstva s Jeffreyjem Epsteinom.

"Vrijeme je da kažemo ne Donaldu Trumpu. Dosta nam je. Ne kralju Trumpu, ne nepotrebnim ratovima koji nam otimaju resurse, žrtvuju naše hrabre vojnike i vojnikinje i ubijaju nedužne", odlučno je poručio holivudski glumac dodavši: "Ne korumpiranom vođi koji se bogati sa svojim prijateljima iz Epsteinove klase."

Također, osvrnuo se i na rastuće troškove života u Americi: "Ne oduzimanju zdravstvene skrbi našim najranjivijim susjedima, ne nepriuštivim namirnicama, ne nepriuštivoj energiji, ne nepriuštivom stanovanju i ne inflaciji na najvišoj razini od pandemije Covida."

Ništa nježnija nije bila ni 88-godišnja glumica Jane Fonda koja je uputila i kritiku ignorantnim sugađanima: "Šira javnost možda misli da ih se sve ovo ne tiče, ali tiče', rekla je dodavši: "Ako se ne budemo branili, vijesti koje dobivamo bit će sve lažnije. Neće nam biti dopušteno znati što se doista događa. Nastavni programi za našu djecu bit će cenzurirani. Ulaznice za kulturna događanja bit će skuplje, a kvaliteta će padati. Knjige i filmovi bit će plići, bez nijansi i slojevitosti."

Prosvjed je podržao i 76-godišnji glazbenik Bruce Springsteen koji je pred okupljenima zapjevao protestnu pjesmu "Streets of Minneapolis".

Osim pjesme, okupljene je podržao i govorom u kojem je pozvao na otpor Trumpovoj politici.

"Ove zime savezne su trupe donijele smrt i teror na ulice Minneapolisa, ali odabrali su pogrešan grad. Snaga i solidarnost ljudi iz Minneapolisa i Minnesote bili su nadahnuće cijeloj zemlji. Vaša snaga i vaša predanost rekli su nam da je ovo još uvijek Amerika i da ova reakcionarna noćna mora - i ove invazije na američke gradove - neće proći. Dali ste nam nadu, dali ste nam hrabrost" izjavio je pred okupljenima pokazavši spremnost na borbu protiv vladajućeg političkog režima.

