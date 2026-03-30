Iran uništio moćni AWACS, evo zašto ga zovu 'mozgom' američkih operacija: 'Ovo je ozbiljno'

Uništenje američkog zrakoplova Boeing E-3 Sentry u iranskom napadu na zračnu bazu u Saudijskoj Arabiji moglo bi narušiti sposobnost SAD-a da na vrijeme otkriva dolazeće iranske prijetnje, upozoravaju analitičari.

Dramatične snimke uništenog zrakoplova, koje je geolocirao CNN, prikazuju odlomljen rep i njegov prepoznatljiv rotirajući radarski kupolasti sustav – ključni dio sustava za zračno upozoravanje i kontrolu, poznatog kao AWACS – kako leži na tlu u zračnoj bazi Prince Sultan Air Base.

Gubitak AWACS-a predstavlja "ozbiljan udarac (američkim) nadzornim sposobnostima", rekao je vojni analitičar CNN-a Cedric Leighton, bivši pukovnik američkog ratnog zrakoplovstva koji je letio na tom zrakoplovu.

"To može potencijalno utjecati na (američku) sposobnost upravljanja borbenim zrakoplovima i njihovo navođenje prema ciljevima, kao i na zaštitu od djelovanja neprijateljskih zrakoplova i raketnih sustava", rekao je.

AWACS omogućuje zračni nadzor prostora od čak 193.121 četvornih kilometara – od tla do stratosfere – i desetljećima je ključna komponenta američkih oružanih snaga. Flota od 17 zrakoplova E-3, kao i dugogodišnje iskustvo SAD-a u njihovoj uporabi, smatra se velikom prednošću Washingtona, ističu analitičari.

Snimke uništenog zrakoplova počele su se pojavljivati na društvenim mrežama tijekom vikenda.

U napadu na bazu ozlijeđeno najmanje 10 američkih vojnika. Napad su izveli Iranci kada su dronovima i raketama 27. ožujka napali zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji.

Inače, na društvenim mrežama pojavile su se i satelitske snimke na kojima se iz zraka vidi uništena letjelica.

Before-and-after satellite images of the U.S. Air Force E-3 Sentry AWACS aircraft provide a clear view of the extent of damage it sustained from the Iranian strike.



The E-3’s unit cost in the 1990s was $270 million, equivalent to ~ $600 million in 2026 dollars. https://t.co/Pm1ywFtWp1 pic.twitter.com/HpWD8FQxu5 — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) March 29, 2026

POGLEDAJTE VIDEO Mirjana Rakić o blokadi Crvenog mora: 'Iran je izvukao najjaču kartu. Za Europu i Aziju to znači katastrofu