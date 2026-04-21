Putinov 'trojanski konj' iz srca Europe traži put do Moskve: 'Ne dopuštaju mi prelet!'

Poljska razmatra zahtjev Slovačke da dopusti prelet zrakoplova premijera Roberta Fica preko svojeg zračnog prostora na putu za Moskvu povodom obilježavanja Dana pobjede 9. svibnja, nakon što su Estonija, Litva i Latvija odbile izdati odobrenje za prolazak, javlja poljski TVP World.

Glasnogovornik poljskog Ministarstva vanjskih poslova Maciej Wewiór izjavio je da je zahtjev u fazi razmatranja.

Baltičke države uskratile su dozvolu za prelet, uz obrazloženje da se njihov zračni prostor ne može koristiti za putovanja u Rusiju u trenutku dok Moskva vodi rat protiv Ukrajine i krši međunarodne norme. Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna poručio je da takvi letovi nisu u skladu sa sigurnosnim interesima Europe.

Istodobno, Tallinn, Vilnius i Riga navode da standardne procedure Europske unije i NATO-a za službene letove ne vrijede u slučaju putovanja prema Rusiji, koja je pod zapadnim sankcijama i u diplomatskoj izolaciji.

Ficova ruta do Moskve

Fico je potvrdio da su sve tri baltičke države odbile zahtjev te najavio pronalazak alternativne rute. "Litva i Latvija već su objavile da nam neće dopustiti let preko svog teritorija. Zašto? Države članice Europske unije ne dopuštaju premijeru druge države članice da leti preko njihova teritorija", rekao je slovački premijer.

Prošle godine, u sličnoj situaciji, putovao je zaobilazno preko Mađarske, Rumunjske i Crnog mora. Tada je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio prisiljen mijenjati rutu.

Slovački premijer bio je jedini visoki dužnosnik Europske unije koji je prošle godine prisustvovao vojnoj paradi u Moskvi, što je izazvalo negativne reakcije u Bruxellesu.

Njegov mogući dolazak u Moskvu ove godine bit će pod pojačanim nadzorom nakon što je drugi "trojanski konj" u Europskoj uniji, odlazeći mađarski premijer Viktor Orbán, uvjerljivo poražen na izborima ranije ovog mjeseca, navodi TVP World te zaključuje da sve upućuje na slabljenje domaće podrške prokremaljskoj politici.

Robert Fico i Viktor Orban već se dugo smatraju najčvršćim saveznicima Rusije unutar Europske unije. Obje zemlje sustavno se protive pokušajima Unije da pojača potporu Kijevu dok ruska agresija na Ukrajinu i dalje traje.

