Legendarni David Attenborough uskoro slavi 100. rođendan: Proslavit će to objavom neviđenih snimki

Dvoje unučadi ima i sir David Attenborough, čovjek s najboljim glasom u povijesti televizije. Idućeg tjedna autor i voditelj kultnih dokumentaraca o prirodi puni sto godina. U Britaniji će to proslaviti na razne načine, uključujući i objavom filma o snimanju "Života na Zemlji", koji je Attenboroughu donio svjetsku slavu.

Novi film daje dublji uvid u slavni slučajni susret Attenborougha s planinskim gorilama. Čitajući svoj dnevnik, Attenborough se prisjeća avantura koje su on i njegova ekipa prolazili, od potrage za ribom "živim fosilom" u Indijskom oceanu, pritvora od strane vojske Ruande ili prijetnji u Iraku pod Sadamom Huseinom. Ali moment s gorilama najviše pamti.