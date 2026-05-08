'Frust' oskarovca Danisa Tanovića stigao na Voyo: Regionalna crna komedija o osvetniku protiv svoje volje

Plod uspješne regionalne suradnje

'Frust' je više od serije s regionalnim glumcima; projekt je nastao kao rezultat tijesne produkcijske suradnje. Glavni producent je beogradska kuća Firefly Productions, dok je izvršni producent sarajevska SCCA/PRO.BA. Snimanje se odvijalo na lokacijama u Sarajevu, a serija je kao regionalni hit već privukla pažnju na filmskim festivalima prije službene premijere. Ta sinergija kreativnih snaga čini "Frust" jednim od značajnijih televizijskih projekata u regiji.

Kroz šest epizoda, 'Frust' donosi crnu komediju prožetu elementima trilera i društvene satire. Za sve ljubitelje kvalitetnog domaćeg sadržaja, ova serija nudi napetu i originalnu priču koja će vas prikovati uz ekrane, a od danas je dostupna ekskluzivno na platformi Voyo gdje nove epizode možete gledati petkom i subotom.

Od frustriranog pisca do medijskog heroja

Priča prati Vedrana (Deni Mešić), mladog pisca koji se bori za priznanje. Kada slučajno ubije lokalnog kriminalca koji je terorizirao susjedstvo, preko noći postaje pravedni osvetnik i medijska zvijezda pod nadimkom 'Frust'. Dok Vedran nastavlja raditi kao novinar, nesretno zaljubljen u kolegicu, mit o njegovom alter egu raste, a njemu stvari izmiču kontroli. Serija tako vješto tematizira fenomen antiheroja i medijskih konstrukcija, stavljajući ga u procjep između dva identiteta.

Sjajna glumačka i autorska ekipa

Uz Denija Mešića u glavnoj ulozi, glumačku postavu čine i Dunja Stojanović, Ermin Sijamija, Anđela Jovanović, Milena Radulović te Alban Ukaj. Režiju potpisuje Danis Tanović, dok scenarij potpisuju Srđan Vuletić, Gabor Krigler i Eszter Angyalosy. Dodatnu međunarodnu notu projektu daje i glazba, za koju je zaslužan svjetski poznati DJ Solomun koji potpisuje soundtrack.