Bili smo na suđenju monstruoznom Travici: Svjedočenja žrtava lede krv u žilama

Željko Travica proglašen je krivim i osuđen na 20 godina zatvora zbog počinjenog ratnog zločina, ubojstva petorice i stravičnog zlostavljanja trojice zarobljenih hrvatskih branitelja 1991. godine u mjestima Cerić i Mirkovci kod Vinkovaca.

Travica je tijekom suđenja negirao optužbe, nezadovoljstvo presudom izrazio je uzvikom: 'Smrt fašizmu – sloboda normalnom čovjeku.'

"Ubijao je ratne zarobljenike te nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima i nanosio im velike patnje i ozljede. Vijeće ovog suda nedvojbeno je utvrdilo da ste Vi, optuženi Travica počinili kazneno djelo ratnog zločina", kazao je Davor Mitrović, predsjednik sudskog vijeća.

1991. godine kao pripadnik Teritorijalne obrane Mirkovci sudjelovao je s JNA u napadu na mjesto Cerić, a o ubojstvima petorice i zlostavljanju trojice zarobljenika svjedočili su tijekom suđenja preživjeli branitelji.

„Prvo nam je vezao ruke žicom, onda oko vrata“, kaže Zoran Šorli. „Tukli, udarali, donosili su u šljemu mozak od tih naših suboraca,“ kaže Željko Uglješić. „Ustaše, hoćete jesti mozak? I dolazi i Travica i hvataju nas za usta i sad guraju nam mozak taj u usta“, kaže Zoran Šorli.

'Ustaške predstave'

Optuženi Željko Travica na početku postupka kazao je da se ne osjeća nimalo krivim, tijekom suđenja u zatvoru se kemoterapijama liječio od karcinoma, zbog zdravstvenog stanja odgađao iznošenje obrane, a u završnoj riječi tvrdio da je nevin i da su optužbe protiv njega izmišljene. Sud je utvrdio drugačije.

„Pa se optuženi Željko Travica za kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratni zločin protiv ratnih zarobljenika temeljem članka 122 OKZ osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.“ kaže Davor Mitrović, predsjednik sudskog vijeća.

Travica je obrazloženje presude slušao mirno, a na kraju odlučio izraziti svoje nezadovoljstvo. „Smrt fašizmu – sloboda normalnom čovjeku. Nisam kriv.“ kaže Travica. „Ustaške predstave“, komentirao je njegov sin na hodniku suda.

Zoran Šorli, svjedok zločina, nakon 34 godine svjedočio je i presudi. „Mogu reći da je pravda ponekad stvarno spora, ali je ipak dostižna. Ja mogu svakoga pogledati u oči, a on?“ kaže Zoran Šorli.

Travici se u zatvorsku kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od uhićenja u Francuskoj 2024. godine, a na nepravomoćnu presudu Županijskog suda u Osijeku njegova obrana najavila je žalbu.