Poslušajte ispad Željka Travice nakon što je osuđen za ubijanje i mučenje hrvatskih branitelja

S DESNICOM U ZRAKU /

Željko Travica nepravomoćno je proglašen krivim na Županijskom sudu u Osijeku za ratne zločine nad hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. godine. Osuđen je na 20 godina zatvora zbog nečovječnog postupanja prema ratnim zarobljenicima i sudjelovanja u njihovim ubojstvima. Vrijeme provedeno u pritvoru od 5. studenog 2024. uračunat će mu se u kaznu.

Nakon izricanja presude Travica je u sudnici povikao: "Smrt fašizmu, sloboda normalnom čovjeku", ali tek nakon što je vijeće bilo na izlasku iz sudnice. Zatim je nekoliko sekundi kasnije rekao:

"Nisam kriv". Travica je tijekom postupka negirao krivnju, tvrdeći da je u akcijama sudjelovao pod prisilom JNA te da je za oružanu pobunu aboliran 1996. godine. Tužiteljstvo je odbacilo njegovu obranu kao neistinitu i navelo da su svjedoci potvrdili pucanje na zarobljenike, premlaćivanja i druga brutalna zlostavljanja.

Optužnica ga tereti za ubojstvo osam zarobljenih policajaca i pripadnika HOS-a te fizičko i psihičko mučenje zarobljenika. Travica je uhićen u Francuskoj u listopadu 2024. na temelju europskog uhidbenog naloga, nakon čega je izručen Hrvatskoj.