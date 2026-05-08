Opel i Leapmotor udružili snage: Isporučit će potpuno novi SUV u Europu

Opel je predstavio ključan projekt u okviru strategije razvoja novih modela: potpuno novi električni SUV koji će proširiti postojeću ponudu u važnom i vrlo konkurentnom C-segmentu. Novo vozilo trebalo bi biti ogledni primjer planiranog širenja partnerstva i uspješne globalne suradnje Stellantisa i Leapmotora.

Istovremeno bi njemačkom proizvođaču omogućilo da u najkraćem mogućem roku ostvari veliki strateški iskorak u području elektrifikacije i poveća opseg poslovanja, uz planirani početak prodaje novog modela već 2028. Očekuje se da će novi C-SUV biti pozicioniran na tržištu uz postojeće Opelove SUV-ove: Opel Grandland, Frontera i Mokka.

"Novi će SUV dizajnirati i proizvesti Opel u Rüsselsheimu, a razvoj će odraditi međunarodni timovi u Njemačkoj i Kini. Partnerstvo s Leapmotorom trebalo bi skratiti trajanje razvoja na manje od dvije godine. Opel time želi napraviti novi važan iskorak u razvoju najsuvremenijih pristupačnih električnih vozila za naše kupce", najavio je glavni izvršni direktor Opela Florian Huettl.

Spoj najboljeg od oba proizvođača

Očekuje se da će novo vozilo sadržavati ključne komponente najnovije električne arhitekture i tehnologije baterija koje nudi Leapmotor, uz Opelov prepoznatljiv dizajnerski potpis, iskustvo, inženjering šasije i tehnologiju svjetla i sjedala.

Novi će model biti dio Stellantisove europske proizvodne mreže, dok se mogućnost njegove proizvodnje uz Opel Corsu u Zaragozi, Španjolskoj, još uvijek analizira. Opelova legenda B-segmenta proizvodi se u španjolskoj tvornici od 1982. godine.

"Ovim bi projektom Opel objedinio izvrsnost njemačkog inženjerstva s ubrzanim tempom globalnih tehnoloških inovacija", objasnio je Xavier Chéreau, predsjednik Opelovog nadzornog odbora i glavni direktor za ljudske resurse i održivost Stellantisa. "Ovaj inovativni pristup oblikuje sljedeće poglavlje naše globalne suradnje s Leapmotorom, a Opel u ovom projektu preuzima pionirsku ulogu."

Suradnja bi osnažila Opelovu ulogu kao ključnog nositelja vrijednosti i elektrifikacije. Partneri trenutno provode studije izvedivosti i predrazvojne aktivnosti u okviru postojećih dogovora te nastavljaju razgovore o potencijalnoj široj industrijskoj suradnji uvjetovanoj potpisivanjem konačnih ugovora i dobivanjem uobičajenih regulatornih odobrenja.

