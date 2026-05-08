FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'DUHOVNO OPASNI' /

Prodaju se i u Međugorju? Svećenik upozorio na 'sotonske krunice': 'Budite oprezni!'

Prodaju se i u Međugorju? Svećenik upozorio na 'sotonske krunice': 'Budite oprezni!'
×
Foto: Screenshot Facebook Siniša Štambuk/Dubravka Petric/PIXSELL"n

Pater tvrdi da su određeni križevi i medaljice namjerno dizajniraju s okultnim ili sotonističkim simbolima

8.5.2026.
13:02
danas.hr
Screenshot Facebook Siniša Štambuk/Dubravka Petric/PIXSELL"n
VOYO logo
VOYO logo

Objava katoličkog svećenika Siniša Štambuk izazvala je veliku pozornost i brojne rasprave na društvenim mrežama nakon što je upozorio vjernike na, kako tvrdi, "sotonske krunice" koje se mogu pronaći u prodaji.

Pater Štambuk na Facebooku je objavio fotografije krunica i medaljica za koje smatra da sadrže sporne simbole te je pozvao građane da pregledaju religiozne predmete koje posjeduju ili planiraju kupiti kao poklon.

U komentarima su mu se javili brojni ljudi tvrdeći da imaju slične krunice, uključujući i one kupljene u Međugorju.

Iskustvo iz Međugorja

Svećenik je naknadno pojasnio da cilj njegove objave nije osporavanje molitve krunice niti vrijeđanje vjernika, nego upozorenje na moguće zloupotrebe religijskih simbola. Prema njegovim riječima, određeni križevi i medaljice namjerno se dizajniraju s, kako tvrdi, okultnim ili sotonističkim simbolima.

Tvrdi i da pojedini predmeti navodno prolaze posebne rituale prije nego što završe u prodaji, zbog čega ih smatra duhovno opasnima. Istaknuo je kako takvi predmeti kod ljudi mogu izazvati osjećaj nemira, nesloge ili drugih negativnih posljedica.

Štambuk je podijelio i iskustvo iz Međugorja od prije nekoliko godina, kada mu je, kaže, jedan bračni par pokazao više kupljenih krunica i medaljica sa simbolima koji su mu bili sumnjivi. Naveo je kako je tada konzultirao i jednog svećenika upućenog u teološka pitanja, koji je također smatrao da su pojedini prikazi na predmetima neobični.

U objavi je dodatno upozorio vjernike da budu oprezni pri kupnji nabožnih predmeta, uključujući medaljice i križeve povezane s popularnim katoličkim pobožnostima. Naglasio je da vjernici trebaju obratiti pozornost na podrijetlo i izgled takvih predmeta te se informirati prije kupnje ili darivanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Biskupija prijavila svog svećenika zbog pedofilije, i dalje živi u biskupskom domu: 'Bilo je toga i prije'

KrunicaSotonaMeđugorje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike