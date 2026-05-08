Prodaju se i u Međugorju? Svećenik upozorio na 'sotonske krunice': 'Budite oprezni!'

Objava katoličkog svećenika Siniša Štambuk izazvala je veliku pozornost i brojne rasprave na društvenim mrežama nakon što je upozorio vjernike na, kako tvrdi, "sotonske krunice" koje se mogu pronaći u prodaji.

Pater Štambuk na Facebooku je objavio fotografije krunica i medaljica za koje smatra da sadrže sporne simbole te je pozvao građane da pregledaju religiozne predmete koje posjeduju ili planiraju kupiti kao poklon.

U komentarima su mu se javili brojni ljudi tvrdeći da imaju slične krunice, uključujući i one kupljene u Međugorju.

Iskustvo iz Međugorja

Svećenik je naknadno pojasnio da cilj njegove objave nije osporavanje molitve krunice niti vrijeđanje vjernika, nego upozorenje na moguće zloupotrebe religijskih simbola. Prema njegovim riječima, određeni križevi i medaljice namjerno se dizajniraju s, kako tvrdi, okultnim ili sotonističkim simbolima.

Tvrdi i da pojedini predmeti navodno prolaze posebne rituale prije nego što završe u prodaji, zbog čega ih smatra duhovno opasnima. Istaknuo je kako takvi predmeti kod ljudi mogu izazvati osjećaj nemira, nesloge ili drugih negativnih posljedica.

Štambuk je podijelio i iskustvo iz Međugorja od prije nekoliko godina, kada mu je, kaže, jedan bračni par pokazao više kupljenih krunica i medaljica sa simbolima koji su mu bili sumnjivi. Naveo je kako je tada konzultirao i jednog svećenika upućenog u teološka pitanja, koji je također smatrao da su pojedini prikazi na predmetima neobični.

U objavi je dodatno upozorio vjernike da budu oprezni pri kupnji nabožnih predmeta, uključujući medaljice i križeve povezane s popularnim katoličkim pobožnostima. Naglasio je da vjernici trebaju obratiti pozornost na podrijetlo i izgled takvih predmeta te se informirati prije kupnje ili darivanja.

