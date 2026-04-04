Krunica s jedne, prosvjed s druge strane: Molitelji na trgovima i na Veliku subotu, pogledajte prizore

Na trgovima većih hrvatskih gradova i jutros su se okupili molitelji, budući da je prva subota u mjesecu. Već tradicionalno mole krunice - u Šibeniku to čine na trgu ispred gradske uprave, a u Zagrebu na trgu bana Josipa Jelačića.

Kao i ranije, i na Veliku subotu na Trgu su se okupili Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina, a sve budno prate policijske snage i redari.

Izvan ograđenog prostora na kojem mole muškarci, okupila se i nekolicina žena koje su također jutro iskoristile za molitvu.

S druge strane trga pojavili su se i kontraprosvjednici koji su glasnim bubnjanjem dali do znanja što misle o svemu.

"Ustani za svoja prava", "Nije faza", "Moja maternica, moja odluka", "Klečite u spavaćoj sobi", samo su neke od poruka koje su poslali kontraprosvjednici.