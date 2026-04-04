PRVA SUBOTA /

Krunica s jedne, prosvjed s druge strane: Molitelji na trgovima i na Veliku subotu, pogledajte prizore
Foto: Marko Seper/PIXSELL
1 /28
Na trgovima većih hrvatskih gradova i jutros su se okupili molitelji, budući da je prva subota u mjesecu. Već tradicionalno mole krunice - u Šibeniku to čine na trgu ispred gradske uprave, a u Zagrebu na trgu bana Josipa Jelačića. 

Kao i ranije, i na Veliku subotu na Trgu su se okupili Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina, a sve budno prate policijske snage i redari. 

Izvan ograđenog prostora na kojem mole muškarci, okupila se i nekolicina žena koje su također jutro iskoristile za molitvu. 

S druge strane trga pojavili su se i kontraprosvjednici koji su glasnim bubnjanjem dali do znanja što misle o svemu. 

"Ustani za svoja prava", "Nije faza", "Moja maternica, moja odluka", "Klečite u spavaćoj sobi", samo su neke od poruka koje su poslali kontraprosvjednici. Kako je to izgledalo, pogledajte u galeriji  

4.4.2026.
11:14
Katarina Dimitrijević HrnjkašDunja Stanković
Marko Seper/PIXSELL
MoliteljiKrunicaSubotaTrgZagrebšibenik
