Zvonimir naletio na poskoka u Novalji: 'Kakav je osjećaj? Nimalo ugodan'

Stanovnike Novalje ovih je dana iznenadila pojava poskoka. Snimku zmije poslao nam je Zvonimir iz Zagreba, koji trenutačno radi u Novalji, a neugodan susret dogodio se tijekom šetnje sa psom.

“Osjećaj na prvu nije nimalo ugodan, sva sreća pa ga pas nije primijetio”, ispričao nam je Zvonimir. Dodaje kako su se pojavi poskoka iznenadili i lokalni stanovnici jer se na tom području rijetko viđaju. Kaže i da mu je to bio prvi susret s ovom otrovnicom.

Poskok je najotrovnija zmija u Hrvatskoj i jedna od najopasnijih u Europi. Prepoznatljiv je po tamnoj cik-cak šari duž leđa i karakterističnom roščiću na vrhu nosa. Najčešće naraste između 60 i 90 centimetara, a obitava na kamenjarima, suhim i sunčanim područjima, uz rubove šuma, makiju i zapuštene terene.

Što ako nas ugrize?

U Hrvatskoj je rasprostranjen u priobalju, Dalmatinskoj zagori, Lici te na pojedinim otocima. Iako ga ljudi često smatraju izrazito agresivnim, stručnjaci upozoravaju da poskok uglavnom napada samo kada se osjeti ugroženim ili kada ga se slučajno nagazi.

Posebno oprezni trebaju biti šetači, planinari i vlasnici pasa. Preporučuje se nošenje zatvorene obuće i dugih hlača prilikom kretanja kroz visoku travu, kamenjar ili zapušten teren. Važno je gledati kamo se staje i izbjegavati guranje ruku u rupe među kamenjem ili grmljem.

Ako dođe do ugriza, najvažnije je ostati što mirniji i odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Ugrizenu osobu treba što manje pomicati kako bi se usporilo širenje otrova kroz organizam. Ne preporučuje se rezanje rane, isisavanje otrova niti stavljanje leda ili podveza. Simptomi ugriza mogu uključivati jaku bol, oticanje, mučninu, vrtoglavicu i probleme s disanjem, a u težim slučajevima ugriz može biti opasan po život, posebno za djecu, starije osobe i kronične bolesnike.

