Petry se oglasio o spornoj noći kada ga je prijateljica gađala pepeljarom, priznao da je popio

BURNA NOĆ /

Ličko-senjski župan Ernest Petry oglasio se o incidentu koji se dogodio na otoku Pagu.

Prije deset dana, na privatnom druženju, HDZ-ova župana navodno je mlađa žena, koju poznaje, gađala pepeljarom. Prije toga su se veselo zabavljali, a burna noć, kojoj je kumovao i alkohol, odigrala se uoči svečanog otvorenja nove zgrade policijske postaje u Novalji.

Policija je potvrdila da je intervenirala i privela jednu osobu, koja je ostala na triježnjenju. HDZ-ov župan potvrdio je da to nije bio on, ali i da je sam bio pod utjecajem alkohola.

