USKOK ih češlja, kako uvesti reda u sportske saveze? Željka nudi rješenje: 'Nije komplicirano'

Ministri Tomo Medved i Ivan Anušić komentirali su izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru, koji su uslijedili nakon istraga u nekoliko sportskih saveza.

Istražitelje USKOK-a, osim uloge krovne sportske organizacije u financiranju Hrvatskog skijaškog saveza, navodno zanima organizacija različitih skupova i događanja, ali i isplata dnevnica. Olimpijski odbor sinoć je priopćio da su odmah po izbijanju afere u skijaškom savezu nadležnim institucijama dostavili svu relevantnu dokumentaciju.

I vas smo pitali: "Kako uvesti reda u financijama sportskih saveza"?

Stjepan Bukvić smatra: "Izbaciti političare iz sporta, treba razdvojiti sport i politiku".

Tomislav Pavičić ima drugo rješenje: "Vrlo jednostavno. Uvesti kartično plaćanje i svakih 6 mjeseci pravdanje svih računa. Država nije glupa da ne zna kako uvesti red".

Zvonko Mikić smatra da bi se trebala slijediti praksa i kontrole kakve vrijede za privatnike i obrte. "Postoji porezna, inspekcije, revizije, kontrole. Samo se treba uhvatiti tog posla", ističe.

Za Roberta Galića također je rješenje jednostavno: "Samo financiranje iz članarina i nagrada za rezultate. Ukinuti službene aute ili ih ostaviti na trošak onih koji ih koriste".

Željka Turljak savjetuje - pravosuđem, ne krivosuđem. "Nije komplicirano", uvjerena je.

Spas u češćim kontrolama vidi Ivana Matas: "Predugo nitko nije ništa istraživao pa se radilo što se htjelo", zaključuje.