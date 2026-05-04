PITAMO VAS /

USKOK ih češlja, kako uvesti reda u sportske saveze? Željka nudi rješenje: 'Nije komplicirano'

I vas smo pitali: 'Kako uvesti reda u financijama sportskih saveza'?

4.5.2026.
17:32
Ministri Tomo Medved i Ivan Anušić komentirali su izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru, koji su uslijedili nakon istraga u nekoliko sportskih saveza.

Istražitelje USKOK-a, osim uloge krovne sportske organizacije u financiranju Hrvatskog skijaškog saveza, navodno zanima organizacija različitih skupova i događanja, ali i isplata dnevnica. Olimpijski odbor sinoć je priopćio da su odmah po izbijanju afere u skijaškom savezu nadležnim institucijama dostavili svu relevantnu dokumentaciju. 

Stjepan Bukvić smatra: "Izbaciti političare iz sporta, treba razdvojiti sport i politiku". 

Tomislav Pavičić ima drugo rješenje: "Vrlo jednostavno. Uvesti kartično plaćanje i svakih 6 mjeseci pravdanje svih računa. Država nije glupa da ne zna kako uvesti red". 

Zvonko Mikić smatra da bi se trebala slijediti praksa i kontrole kakve vrijede za privatnike i obrte. "Postoji porezna, inspekcije, revizije, kontrole. Samo se treba uhvatiti tog posla", ističe. 

Za Roberta Galića također je rješenje jednostavno: "Samo financiranje iz članarina i nagrada za rezultate. Ukinuti službene aute ili ih ostaviti na trošak onih koji ih koriste". 

Željka Turljak savjetuje - pravosuđem, ne krivosuđem. "Nije komplicirano", uvjerena je. 

Spas u češćim kontrolama vidi Ivana Matas: "Predugo nitko nije ništa istraživao pa se radilo što se htjelo", zaključuje. 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
