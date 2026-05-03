'SURAĐUJEMO S INSTITUCIJAMA' /

Policijski izvidi ili ne? Hrvatski olimpijski odbor: 'Istražna tijela nisu ulazila u naše prostorije'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Ističemo kako je HOO, odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez, nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale'

3.5.2026.
19:52
danas.hr
Hrvatski olimpijski odbor demantirao je medijske napise o navodnim policijskim izvidima u tom sportskom udruženju.

"Ističemo kako je HOO, odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez, nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, čime je postupljeno transparentno i u skladu s obvezama", priopćili su.

Dodaju da od tada pa do početka izbijanja afere u ovim savezima,službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora.

"Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim tijelima te im, prema potrebi, dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. HOO će i dalje, bez ikakve zadrške, tu suradnju i nastaviti", rekli su. 

POGLEDAJTE VIDEO: Siniša Krajač ekskluzivno za RTL Danas: 'Tražili su me 50.000 € da ne objave kompromitirajući materijal'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
