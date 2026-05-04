U vozilu smrti bilo 30 migranata? Načelnik općine: 'Ljudima nije svejedno, šeću im po dvorištu'

Tragedija u blizini Karlovca. Policija je sinoć pronašla četvoricu mrtvih stranih državljanina. Sve se dogodilo na području općine Netretić, a dojavu da se veća skupina migranata nalazi na tom području policija je zaprimila iza 22.30 sati. Na mjestu su, uz preminule muškarce, zatekli još dvojicu migranata lošeg zdravstvenog stanja, koji su hitno prevezeni u Opću bolnicu u Karlovcu. S njima je bila i osoba koja im je pomagala.

Za sada je utvrđeno da ih je ondje ostavio nepoznati vozač u teretnom automobilu i da su se migranti žalili na nehumane uvjete tijekom vožnje.

Porast krijumčarenja

Policijska uprava karlovačka zadnja četiri mjeseca bilježi povećanje krijumčarenja, potvrdio je voditelj Službe kriminalističke policije PU karlovačke Romano Benković. "Tako imamo za prva četiri mjeseca ove godine povećanje od 98 posto. Prošle godine je to bilo 49 slučajeva, ove godine je to 97. Također, ono što je zanimljivo, bilježimo povećan broj krijumčara, i to od 108 posto gdje ih je prošle godine bilo 50, ove godine 104", pojasnio je.

Na mjestu tragedije je reporter RTL-a Danas. Istaknuo je da vozač još nije pronađen, ali da karlovačka policija trag po selima i brdima za njim. Istaknuo je kako Hrvatska ne pamti ovakav slučaj gdje su četiri migranta stradala i pronađena mrtva, a još dvoje ih je u teškom stanju.

"Nisu bili tretirani kako su trebali biti. Policija je potvrdila da su uvjeti u vozilu bili nehumani te se sumnja, kako neslužbeno doznajemo, da su se ugušili. To su vozila za prijevoz robe, tereta, građevinskog materijala. Navodno ih je unutra bilo 30-ak, a navodno je poginula četvorka ostala bez zraka", istaknuo je reporter.

Načelnik općine: Ljudima nije svejedno

Tijekom produženog vikenda, zabilježena su još tri slučaja krijumčarenja. O statistikama je razgovarao s načelnikom Općine Netretić Marijanom Peretićem.

"Ovaj tragičan slučaj danas govori da migrantska kriza još uvijek traje, samo migranti mijenjaju taktiku. Više se ne hoda po terenu, nego se radi prijevozom, kao u ovom slučaju u nehumanim uvjetima", poručio je.

Reporter ističe da su ljudi koji žive na tom području prihvatili da se to događa - i sami svjedoče o kombijima koji noću prevozi ljude.

"Ljudi već godinama žive s migracijskom krizom, priviknuli su se. Promijenili su način života, nema pojedinačnih šetnji navečer, bicikliranja, ne odlazi se u šume kad je sezona šumskih plodova. Tako se čuvaju i žive", pojašnjava načelnik.

U sigurnosnom smislu, ilegalne migracije stvaraju i sigurnosni problem.

"Sigurno, neki kažu - nije se još ništa dogodilo. Zar bi se trebalo dogoditi da bi ozbiljno shvatili ovu krizu. Ovo je ozbiljno i nije jednostavno kad ljudima po dvorištu ili po cesti šeću ljudi bez dokumenata, ne zna se što smjeraju", zaključio je Peretić.