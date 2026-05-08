Ubijao i mučio branitelje: Željko Travica kriv za ratni zločin! Evo koju je kaznu dobio

Željko Travica, optužen za ratne zločine nad hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. nepravomoćno je proglašen krivim na Županijskom sudu u Osijeku.

Travica je kriv jer je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima i ubijao ih, a osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. U kaznu se uračunava i vrijeme koje je proveo u zatvoru od 5. studenog 2024. pa nadalje.

Travici je presudu pročitao predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović, predsjednik Županijskog suda u Osijeku.

Sudjelovali ste u ubijanju ratnih zarobljenika'

"Nema dvojbe da ste vi jedna od osoba koje su sudjelovali u ubijanju ratnih zarobljenika, a kako je to u svom iskazu iskazivao svjedok Zoran Šorli. Prema oštećenicima ste nečovječno postupali, nanosili im tjelesne patnje. Oštećenici su u svojim iskazima opisali ne samo kako ste zlostavljali njih, nego i druge oštećenike. Takve detaljne iskaze nije mogla izreći niti jedna osoba koja te događaje nije doživjela. Oštećenici su bili stari samo 18 godina, na početku života", rekao je sudac Mitrović obrazlažući presudu.

'Smrt fašizmu'

"Smrt fašizmu, sloboda normalnom čovjeku", viknuo je Travica u sudnici nakon čitanja presude.

Podsjetimo, Travičinu obranu je - zbog njegovog lošeg zdravlja - u utorak pročitao odvjetnik Marko Cvrković.

Travica je negirao krivnju. Istaknuo je da je 1996. aboliran za oružanu pobunu. Tvrdio je da je u napadu na Cerić sudjelovao pod prisilom JNA te je negirao zlostavljanje zarobljenika uz pozivanje na Ženevske konvencije.

Naglasio je i svoju ulogu u mirnoj reintegraciji te izbor za načelnika Mirkovaca 1997., smatrajući proces montiranim.

Prisiljavao zarobljenike da jedu ljudski mozak iz šljema

Tužitelj Vinko Pejić odbacio je obranu kao neistinitu. Podsjetio je na iskaze svjedoka koji su potvrdili da je Travica pucao na zarobljenike, ispitivao ih i brutalno zlostavljao.

Svjedok Zoran Šorli naveo je da mu je Travica žicom vezao ekstremitete i vrat, dok je Ivan Kopčić svjedočio o batinama i prisiljavanju zarobljenika da jedu ljudski mozak iz šljema.

Tužiteljstvo smatra da je krivnja u potpunosti dokazana te kaznu sukladnu zakonu.

Obrana upozorava na povredu prava na pravično suđenje

Obrana tvrdi da optužbe nisu dokazane i da točne okolnosti stradavanja vojnika nisu razjašnjene. Odvjetnik Cvrković upozorio je i na povredu prava na pravično suđenje zbog odbijanja ispitivanja svjedoka obrane, zatraživši oslobađajuću presudu.

Optužnica tereti Travicu da je kao pripadnik TO Mirkovci sudjelovao u ubojstvu osam zarobljenih policajaca i pripadnika HOS-a te u psihičkom i fizičkom mučenju zarobljenika.

Travica je uhićen u listopadu 2024. u Francuskoj na temelju europskog uhidbenog naloga te izručen Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO Liječnici su rekli svoje, ali Travica ne odustaje: 'Osjećam mučninu, ne mogu iznositi obranu'