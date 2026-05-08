Vatrogasci objavili fotografije spašavanja: Jedan pas preživio teški sudar, ali izgubio svoje voljene

U teškoj prometnoj nesreći u srijedu oko 21.36 sati na autocesti A1 kod Draganića poginuli su muškarac (64) i njegov pas nakon što ga je sa stražnje strane udario drugi automobil koji nije držao potrebni razmak. Drugi pas je ozlijeđen, a vatrogasci DVD-a Jastrebarsko objavili su fotografije iz automobila. Na intervenciju je izašlo 10 vatrogasaca s 2 vozila.

Nesreću je skrivio državljanin Bosne i Hercegovine (33) u automobilu njemačkih koji nije držao potrebni razmak te je udario automobil krapinskih registracija ispred njega, objavila je u srijedu karlovačka policija.

Od siline udarca, automobil krapinskih registracija odbačen je u zaštitnu metalnu odbojnu ogradu centralnog pojasa te se odbio natrag na autocestu.

Iako je bio vezan sigurnosnim pojasom, u nesreći je život izgubio 64-godišnji vozač te jedan pas koji je bio s njim u automobilu, dok je drugi pas ozlijeđen i zbrinut u veterinarskoj ustanovi.

Zbog izazivanja prometne nesreće po završetku kriminalističkog istraživanja 33-godišnjak će uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku.