Maloljetnik u Puli došao položiti vijenac u odori JNA i kapom s petokrakom: Nije dobro prošao

Pulska je policija provela kriminalističko istraživanje nad maloljetnim hrvatskim državljaninom te je utvrdila sumnju da je počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

"Mladić je 4. svibnja oko 15.05 sati u Titovom parku u Puli položio vijenac povodom obilježavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita, pritom odjeven u vojnu odoru Jugoslavenske narodne armije koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku i noseći vojnu kapu na glavi s istaknutom crvenom zvijezdom petokrakom, čime je izazvao uznemirenost javnosti", navela je Istarska policija.

Dodali su da je maloljetnik svojim ponašanjem napravio prekršaj prema članku 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer je na javnom mjestu nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red i mir.

Policija će protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu.