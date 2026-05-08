SLIJEDI MU PRIJAVA

Maloljetnik u Puli došao položiti vijenac u odori JNA i kapom s petokrakom: Nije dobro prošao

Maloljetnik u Puli došao položiti vijenac u odori JNA i kapom s petokrakom: Nije dobro prošao
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Maloljetnik je svojim ponašanjem napravio prekršaj prema članku 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

8.5.2026.
11:14
danas.hr
Pulska je policija provela kriminalističko istraživanje nad maloljetnim hrvatskim državljaninom te je utvrdila sumnju da je počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

"Mladić je 4. svibnja oko 15.05 sati u Titovom parku u Puli položio vijenac povodom obilježavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita, pritom odjeven u vojnu odoru Jugoslavenske narodne armije koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku i noseći vojnu kapu na glavi s istaknutom crvenom zvijezdom petokrakom, čime je izazvao uznemirenost javnosti", navela je Istarska policija.

Dodali su da je maloljetnik svojim ponašanjem napravio prekršaj prema članku 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer je na javnom mjestu nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red i mir.

Policija će protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu.

PulaPolaganje VijencaPolicijaMaloljetnik
