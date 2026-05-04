Znate li tko je umro prije 46 godina? Bio je sin Hrvata i Slovenke, a postao doživotni predsjednik

Na današnji dan prije 46 godina preminuo je Josip Broz Tito, dugogodišnji predsjednik bivše Jugoslavije. Tijekom više od tri desetljeća na vlasti snažno je obilježio politički sustav zemlje i njezin položaj u međunarodnim odnosima.

Njegovo nasljeđe i danas se promatra iz različitih perspektiva – od uloge u antifašističkom pokretu i vanjskoj politici do načina upravljanja državom i političkih ograničenja unutar sustava.

Rođen 7. svibnja 1892. u Kumrovcu, Josip Broz Tito potjecao je iz siromašne seljačke obitelji - majke Slovenke i oca Hrvata. Završio je bravarski zanat i radio u više europskih industrijskih središta, gdje se postupno uključivao u radnički pokret i prihvaćao socijalističke ideje. Ključan preokret dogodio se tijekom Prvog svjetskog rata, gdje kao vojnik biva ranjen i zarobljen na Karpatima i odveden u Rusiju, gdje dolazi u doticaj s ruskim revolucionarnim idejama. U tom razdoblju oblikuje svoje političko uvjerenje i prihvaća komunizam kao trajno usmjerenje.

Nakon povratka u tadašnju Kraljevinu SHS, uključuje se u rad Komunističke partije Jugoslavije, brzo napreduje i krajem 1930-ih preuzima njezino vodstvo. Uoči Drugog svjetskog rata već je ključna figura jugoslavenskog komunističkog pokreta.

Pravi uspon događa se tijekom rata. Kao vrhovni zapovjednik partizanskog pokreta predvodi jedan od najučinkovitijih otpora okupaciji u Europi. Pod njegovim vodstvom stvara se nova politička struktura države kroz AVNOJ, čime se postavljaju temelji buduće federativne Jugoslavije. Do kraja rata postaje međunarodno priznat vođa i saveznik Zapada.

Nakon 1945. učvršćuje vlast i uspostavlja komunistički sustav po uzoru na SSSR, ali ubrzo dolazi do povijesnog raskola s Josifom Staljinom 1948. godine. Time Jugoslavija kreće vlastitim putem socijalizma, neovisnim o Moskvi, što Titu donosi globalni politički značaj.

U 1950-ima uvodi koncept radničkog samoupravljanja i postupno liberalizira sustav, iako politička kontrola ostaje čvrsta. Istodobno gradi međunarodni ugled kao jedan od osnivača Pokret nesvrstanih, zajedno s liderima poput indijskog premijera Jawaharlala Nehrua i egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nassera. Jugoslavija tako postaje važan igrač između Istoka i Zapada tijekom Hladnog rata.

Unatoč međunarodnom uspjehu, njegova vladavina imala je i tamnu stranu. Obilježena je političkim represijama, obračunima s protivnicima, gušenjem reformskih pokreta poput Hrvatsko proljeće te autoritarnim stilom upravljanja.

Tito je vladao gotovo 35 godina, balansirajući između nacionalnih interesa unutar federacije i očuvanja jedinstva države. Godine 1974. proglašen je doživotnim predsjednikom.

Umro je 4. svibnja 1980. u ljubljanskoj bolnici, a njegov sprovod u Beogradu je bio jedan od najvećih državničkih pogreba u povijesti, s 209 delegacijama iz 127 država.

