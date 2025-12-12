Tito više nije bezglav, glava mu je opet na ramenima: Pogledajte kako su mu je vratili

Spomenik Josipu Brozu Titu u Velenju više nije “bezglav”. Nakon što je prošlog tjedna nepoznati počinitelj nasilno skinuo i ukrao brončanu glavu, radnici su je danas vratili na mjesto – doslovno je ponovno pričvršćena na postolje. Općina je potvrdila da će spomenik u potpunosti biti obnovljen do kraja tjedna, piše 24.ur.com

Policija je u međuvremenu razotkrila počinitelja. Riječ je o mještaninu Miroslavu Pačniku (49), koji je uhićen nakon dojave građanina koji ga je vidio kako pokušava ugurati golemi metalni dio spomenika u prtljažnik Škode s hrvatskim tablicama.

Pačnik se krađom pohvalio i na društvenim mrežama, tvrdeći da je to napravio jer Velenje “treba veličati ljude koji ujedinjuju, a ne one koji izazivaju strah i bol”. No to mu neće puno pomoći – protiv njega ide kaznena prijava, a prijeti mu do osam godina zatvora jer je riječ o djelu slavnog kipara Antuna Augustinčića i kulturnom dobru posebne vrijednosti.

Nakon današnje restauracije, Tito u Velenju ponovno stoji uspravno – i što je najvažnije, više nije bez glave.