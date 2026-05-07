'OVO NIJE COVID' /

Preko miševa i štakora: Virus s visokom smrtnošću uznemirio svijet - trebamo li se bojati?

Trebamo li se bojati hantavirusa? Pitaju se ovih dana ljudi na cijelom svijetu jer je troje ljudi na kruzeru umrlo od bolesti koju prenose miševi, štakori i voluharice.

Zabrinjava što je smrtnost od andskog soja 40 % do 60 %. Ali Svjetska zdravstvena organizacija umiruje i kaže, ovo nije COVID, ovo nije gripa, širi se teže i drukčije.

Koji su simptomi? Kako su se putnici zarazili? Što će biti s kruzerom koji putuje prema Španjolskoj? I što na sve kaže Alemka Markotić? Pogledajte u prilogu.

7.5.2026.
23:11
Borko Brunović
VirusHantavirusCovidKruzerWho
