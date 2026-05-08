Zagreb pod policijskom opsadom: Jedan događaj zapalio nove podjele i sukobe

Zagreb će sutra biti pod policijskom opsadom zbog događaja visokog rizika. Niz je manifestacija i prosvjeda, pa i nogometni derbi, zbog kojih će se angažirati dodatne snage, a policija će sve i snimati. A jedan od tih događaja, Trnjanski kresovi, izazvao je nove političke podjele i sukobe.

S obzirom na to da neke navijačke skupine najavljuju sutra dolazak na Trnjanske kresove, hoće li biti svi okupljeni sigurni?

"To je pitanje za policiju koja treba osiguravati sve što je sutra", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Što uključuje Trnjanske kresove, Hod za život, Dan Europe i utakmicu Dinamo-Hajduk

Situacija se i politički zaoštrila nakon što je član vladajuće koalicije i predsjednik DP-a Ivan Penava zatražio gašenje Trnjanskih kresova, manifestacije koja obilježava Dan oslobođenja Zagreba 1945. Jer, kako kaže, treba prestati negirati najveće zločine nakon 2. svjetskog rata.

Traži od Tomaševića povlačenje pokroviteljstva

Penava poziva gradonačelnika Tomaševića da povuče počasno pokroviteljstvo Grada Zagreba.

"Ja ću uvijek obilježavati Dan oslobođenja Zagreba. To sam radio u prošlom mandatu. Izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba. To ću raditi i u ovom mandatu", uzvratio je Tomašević.

Penava pak nastavlja da su komunisti ubili stotine tisuća građana i da Zagreb 1945. nije bio oslobođen već ispražnjen grad.

"Što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici Vlade u kojoj je i on i tu su svake godine. Predstavnici Vlade, u kojoj je i on, bili su nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici Vlade su i na Danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo", pita se Tomašević.

Tomašević je Penavi odgovorio na svečanoj akademiji povodom Dana pobjede nad fašizmom, Dana oslobođenja Zagreba i Dana Europe, u organizaciji Saveza antifašističkih boraca. Tamo je bila i Plenkovićeva ministrica zdravstva.

Manifestacija, koja se najavljuje kao plamen otpora povijesnom i suvremenom fašizmu, održava se 12. godinu zaredom. A ovoga puta je glasnije no ikad zapalila podjele.