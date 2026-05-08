Zagreb obilježava dan oslobođenja od fašizma, očekuje se izjava Tomaševića

U povodu obilježavanja 81. obljetnice Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba, izaslanstvo Grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položit će vijence i zapaliti svijeće na Grobnici narodnih heroja na Mirogoju te ispred spomenika Put mučeništva u Dotrščini.

Gradonačelnik Tomašević nazočit će svečanoj akademiji u Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog u 11 sati gdje se očekuju i izjave za medije povodom sutrašnjeg obilježavanja trnjanskih krijesova.

Trnjanski krijesovi su tradicionalna manifestacija kojom se obilježava dan oslobođenja Zagreba od fašizma. Glavni organizator je Mreža antifašistkinja Zagreba, a održavaju se na nasipu uz rijeku Savu, kod Hendrixovog mosta u Trnju.

Manifestacija simbolizira sjećanje na partizanski ulazak u Zagreb, te se pali krijes kao simbol svjetla i nade, slaveći antifašističke vrijednosti.

Tomašević je uvodno podsjetio da je danas 8. svibnja, Dan oslobođenja Zagreba, i kao i svake godine ga obilježavaju ga na Mirogoju, ali isto tako i u Dotrščini. "Na današnji dan ne samo da je Dan oslobođenja Zagreba nego je i dan kada se urušio režim takozvane NDH, to je bio režim koji je sustavno u koncentracijskim logorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, drugačije nacionalnosti, drugačijih političkih stavova", rekao je.

Dodao kako 8. svibnja nije samo Dan oslobođenja Zagreba, nego i u mnogim europskim državama i Dan pobjede nad fašizmom. "Nije slučajno što sutra slavimo Dan Europe. Europa je nastala na ovim temeljima, kao što je i Hrvatska nastala na tim temeljima, što se jasno vidi i u Ustavu RH", rekao je.

