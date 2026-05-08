Penava: 'Pod nogama Zagrepčana još leže kosti ljudi koji nisu dostojno pokopani'

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poslao je otvoreno pismo zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću te najavio konferenciju za mediju u petak u 11 sati. Tema su Trnjanski kresovi koje je Penava u pismu preimenovao u "krijesove". Njegovo pismo prenosimo u cjelosti:

"Prestanite negirati najveći zločin u Europi nakon kraja Drugog svjetskog rata!

Gradonačelniče Tomaševiću, kao predsjednik vladinog Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata ovim vam putem želim skrenuti pozornost da podržavanjem paljenja Trnjanskih krijesova ove subote u Zagrebu vaša stranka i vi osobno svima u Hrvatskoj šaljete tragičnu političku poruku.

Za vas je 8. svibnja dan oslobođenja, dok su za tisuće obitelji u Zagrebu i Hrvatskoj taj dan i oni koji su uslijedili početak patnje, otimanja imovine, sustavnih likvidacija, nestanaka i grobova bez imena. Zagreb 1945. nije bio oslobođen grad kako mu vi tepate, Zagreb je bio ispražnjen grad. U njega su 8. svibnja umarširale komunističke postrojbe, ali ne da bi ga oslobodile jer u gradu nije bilo nacista ni fašista, već da bi u njemu uspostavile novu vlast. Strahovlada koja je uslijedila, a koju osuđuje sav civilizirani svijet stavljajući znak jednakosti između komunizma te nacizma i fašizma, počiva na kostima žrtava koje su sustavno smaknute bez suda.

'Hrvatska će još godinama svjedočiti iskopima'

Danas, osam desetljeća kasnije, pod nogama Zagrepčana još uvijek leže kosti ljudi koji nisu dostojno pokopani. Na Tuškancu ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 102 osobe. Na području Gračana ekshumirani su posmrtni ostaci 294 osobe, među njima 63 maloljetnika, od kojih čak 16 djece mlađe od 14 godina, te dvije žene. U Savskoj 77, kod Učiteljskog fakulteta, pronađene su dvije masovne i jedna pojedinačna grobnica s posmrtnim ostacima najmanje 25 osoba. U Čučerju su pronađeni posmrtni ostaci triju žrtava, a u šumi Lešće još dvije masovne grobnice s posmrtnim ostacima najmanje 23 žrtve. A to je, nažalost, tek početak i Hrvatska će još godinama svjedočiti iskopima i bolnim sudbinama.

Ako je suditi prema iskustvima susjedne Slovenije, stvarna brojka masovnih grobnica višestruko je veća od one kojom se barata na početku procesa iskapanja i suočavanja s krvavim nasljeđem komunizma. Slovenci su u samo devet godina došli od 40 do 594 lokaliteta, a današnje su procjene da ih ima i do 750. Službeni podatci iz Slovenije govore da je nakon kraja rata na njihovom teritoriju likvidirano čak 100 tisuća pripadnika 'drugih naroda bivše Jugoslavije', uglavnom Hrvata. A koliko je tu, gradonačelniče, bilo Zagrepčana koji krvnike nisu dočekali na kućnome pragu, već su bježeći od neizvjesnosti i očekivanog terora na kraju skončali po slovenskim jamama? To je Zagreb koji vi ne želite vidjeti. To je lice tzv. oslobođenja koje slavite. Obitelji tih ljudi još uvijek čekaju istinu i pravdu. I grob na kojemu će zapaliti svijeću", stoji u pismu.