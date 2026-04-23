BEĆAR DO KRAJA /

Je li Dabro dao ostavku ili ga je Penava smijenio? Sad je objavio dokaze...

Foto: Marko Lukunic/Pixsell

'Istina je da ga je predsjednik stranke Ivan Penava razriješio te dužnosti 20. travnja, kada je na Dabrinu funkciju imenovao Mladena Baraća'

23.4.2026.
12:35
Tajana Gvardiol
Nakon bombastične vijesti i podulje objave kojom je Josip Dabro najavio da podnosi ostavku na mjesto tajnika Domovinskog pokreta i pressice Ivana Penave na kojoj tvrdi da je sve bilo u dogovoru sa stranačkim kolegom, Jutarnji je objavio kako je istina malo drugačija. 

"Nije točno da je Dabro danas dao ostavku na mjesto glavnog tajnika Domovinskog pokreta. Istina je da ga je predsjednik stranke Ivan Penava razriješio te dužnosti 20. travnja, kada je na Dabrinu funkciju imenovao Mladena Baraća, državnog tajnika u Ministarstvu demografije i useljeništva", tvrdi izvor iz stranke za Jutarnji te dodaje da je riječ o promjenama koje je Penava odlučio uvesti kako bi stranka bolje funkcionirala na terenu. 

'Dabro je samo želio ispasti frajer'

Njihov izvor naglašava kako Dabro nije želio obmanuti javnost prešućivanjem činjenica vezanih uz njegovu smjenu, već da je samo želio ispasti bećar. Ta smjena se navodno dugo dogovarala, a zašto je baš danas odlučio poslati pismo medijima - nije poznato.

"Mislim da je samo želio ispasti frajer, da je želio malo drame kako bi si dao na važnosti. Ta je ostavka davno inicirana", dodaje. Ivan Penava taj je proces inicirao, Dabro se s tim prijedlogom složio i nikakvog loma između njih dvojice nema. Josip Dabro ostaje DP-ov  zastupnik u Saboru.

Oglasio se na Facebooku

A kao svaka prava sapunica, i ova je dobila svoj nastavak. Josip Dabro oglasio se na svom Facebook profilu i rekao da pisanja iz Jutarnjeg nisu istina.

"Ovim putem podnosim neopozivu ostavku na dužnost glavnog tajnika u Domovinskom pokretu, s danom 20. travnja 2026. godine iz osobnih razloga. 

Zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i suradnji tijekom obnašanja ove dužnosti. U tom razdoblju nastojao sam dati svoj maksimalni doprinos radu i razvoju stranke", napisao je u tom mailu. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
