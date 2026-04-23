Josip Dabro više nije tajnik DP-a! Što o svemu ima reći Ivan Penava?

Klub zastupnika Domovinskog pokreta najavio je u 11.30 sati konferenciju za medije s temom "Političke aktualnosti", na kojoj će govoriti potpredsjednik Sabora Ivan Penava.

Očekuje se da će komentirati neopozivu ostavku koju je danas podnio tajnik Domovinskog pokreta Josip Dabro. O svemu je izvijestio stranačko vodstvo.

U priopćenju je naveo kako je svoju odluku ranije komunicirao s predsjednikom stranke Ivanom Penavom, koji je ostavku prihvatio, kako tvrdi Dabro, “s olakšanjem”. Time je, prema njegovim riječima, otvoren prostor za jasniju političku odgovornost i stabilnije upravljanje strankom. Dabro ističe kako su ga u proteklim mjesecima opterećivali politički pritisci i unutarnje okolnosti koje su ograničavale njegov rad. Smatra da će bez funkcije glavnog tajnika učinkovitije djelovati kao saborski zastupnik i član stranačkog vodstva.

U svom obraćanju kritizirao je i odnose unutar vladajuće koalicije, upozorivši na, kako navodi, pretjerane kompromise koji slabe politički identitet Domovinskog pokreta. Posebno je ukazao na nesuglasice s koalicijskim partnerima, među kojima je spomenuo i Darija Hrebaka.

Uz ime Josipa Dabre vežu se afere s kalašnjikovim i pjevanje pjesama u kojima se veliča Ante Pavelić.