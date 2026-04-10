Penavu brine 'ružna kampanja' protiv Trumpa u Hrvatskoj: 'Naše vrijednosti bliske su šefu SAD-a'

Domovinski pokret poslao je priopćenje u kojem se osvrće na, kako navode, odnos hrvatskih medija i dijela javnosti prema američkom predsjedniku Donald Trump, tvrdeći da se protiv njega vodi "ružna kampanja" koja je, po njihovoj ocjeni, neprimjerena s obzirom na to da su Sjedinjene Američke Države ključni saveznik Hrvatske.

U priopćenju stranka navodi da se, kako kažu, "vrlo ružna javna, aktivistička i politička kampanja protiv predsjednika SAD Donalda Trumpa" godinama provodi u hrvatskom javnom prostoru te da ona "nadilazi uobičajen interes javnosti za zbivanja u vodećoj državi svijeta" i "predstavlja opću hrvatsku javnost, s tim i državni sustav posredno, neprijateljskim prema SAD-u".

Dodaju kako bi, prema njihovom mišljenju, od medija i političkih aktera bilo "pristojno očekivati" poštovanje prema "šefu najvažnije saveznice Republici Hrvatskoj i istovremeno vodećoj sili svijeta", ističući da su odnosi sa SAD-om ključni za hrvatske nacionalne interese te da ih nije moguće ostvariti bez bliske suradnje.

'Drogacjena baština'

Domovinski pokret u priopćenju navodi i da im, iako nisu bili bliski prethodnim američkim administracijama, "nikada si nisu uzeli za pravo" doprinositi antiameričkom raspoloženju u Hrvatskoj. Podsjećaju i na povijesnu suradnju Hrvatske i SAD-a tijekom obrambenih ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koju nazivaju "dragocjenom baštinom".

Ističu i da je američki narod na izborima dao "nadmoćno povjerenje predsjedniku Trumpu i njegovim programskim ciljevima", što, kako navode, predstavlja razlog za "minimum poštovanja prema njemu i državnoj administraciji".

U priopćenju se dalje navodi da Hrvatska ne bi smjela voditi unutarnje ideološke prijepore stvarajući dojam neprijateljstva prema saveznicima, kao i da su odnosi sa SAD-om "na vrhu međunarodne ljestvice" prioriteta stranke. Također poručuju da su im "programski i vrijednosno bliske politike predsjednika Trumpa".

'Ružno i neprijateljsko djelovanje'

Domovinski pokret pritom upozorava na, kako navode, "ružno i neprijateljsko djelovanje" u javnosti koje smatraju štetnim za hrvatske interese, te ga povezuje s "militantnim ljevičarsko-globalističkim politikama" koje optužuju za "prenošenje unutarnjih američkih sukoba u hrvatski prostor".

Na kraju priopćenja stranka poziva hrvatsku javnost na "primjereno poštovanje i iskazivanje savezničkog i prijateljskog odnosa" prema Donald Trump, naglašavajući da to, kako navode,"zaslužuje i on, i američki, a prije svega hrvatski narod", stoji u priopćenju Domovinskog pokreta.

POGLEDAJTE VIDEO: Penava o Dabrinom pjevanju: 'Za nas je to nestašluk, a ne ustašluk'