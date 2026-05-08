IZAZOVNA SUBOTA

Trnjanski kresovi, prosvjedi i derbi: Policija će imati pune ruke posla, detalje nisu otkrili

S mjesta gdje će se održati središnji dio događanja, s livade uz Savu, RTL-ova reporterka Katarina Brečić izvijestila je o opsežnim pripremama i sigurnosnim mjerama koje očekuju građane

8.5.2026.
19:51
Katarina Brečić
Zagreb se priprema za jednu od sigurnosno najzahtjevnijih subota ove godine. Tri velika javna okupljanja - tradicionalni Trnjanski kresovi s najavljenim protuprosvjedima, Hod za život i nogometni derbi visokog rizika između Dinama i Hajduka - stavit će na kušnju snage zagrebačke policije.

S mjesta gdje će se održati središnji dio događanja, s livade uz Savu, RTL-ova reporterka Katarina Brečić izvijestila je o opsežnim pripremama i sigurnosnim mjerama koje očekuju građane.

Glavni događaj koji će sutra okupiti tisuće ljudi su Trnjanski kresovi, manifestacija koju već dvanaestu godinu zaredom organizira Mreža antifašistkinja Zagreba. Događajem se obilježava dan oslobođenja Zagreba od fašista 1945. godine, a na livadi uz Savu očekuje se više od pet tisuća posjetitelja.

S obzirom na posjećenost proteklih godina, policija je najavila da će cijelo okupljanje ne samo osiguravati, već i snimati. Ta im mjera omogućuje da, u slučaju bilo kakvih prekršaja ili kršenja zakona, naknadno pregledaju snimke i sankcioniraju odgovorne.

Međutim, događaj neće proći bez napetosti. Dvije udruge prijavile su policiji protuprosvjede, navodeći kao razlog "veličanje komunizma i komunističkih zločina". Iako se trenutno ne zna koliko će se prosvjednika okupiti, iskustva iz prijašnjih godina pokazuju da je takvim okupljanjima prisustvovala tek nekolicina ljudi. Bez obzira na broj, policija će jednako ozbiljno pristupiti osiguranju te će snimati i ta okupljanja kako bi spriječila moguće incidente.

Nogometni derbi najveći rizik

Osim događanja uz Savu, policija će pratiti i povorku Hoda za život, koja će se kretati od Hrvatskog narodnog kazališta do parka Zrinjevac. I taj će događaj biti pod video nadzorom policije. Ipak, prema policijskim procjenama, najveći sigurnosni rizik sutrašnjeg dana predstavlja nogometna utakmica, vječni derbi između Dinama i Hajduka na maksimirskom stadionu.

Zbog visokog rizika od navijačkih nereda, policija je izdala posebne upute za navijače koje se tiču vremena dolaska na stadion, pravaca kretanja i općih pravila ponašanja. Cilj je preventivnim mjerama smanjiti mogućnost sukoba i osigurati da sportski događaj prođe u miru.

Iz zagrebačke policije potvrdili su da ih čeka izuzetno opsežan i naporan dan. Iako nisu htjeli otkriti s koliko će točno policijskih službenika pokrivati sva tri događaja, poručili su kako ih "ima dovoljno" da odgovore na sve izazove.

Trnjanski KresoviIvan PenavaProsvjedAntifašizam
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
