NIJE DINAMO /

Bišćan glavni kandidat za posao koji cilja i legendarni nogometaš Barcelone i Cityja

Bišćan glavni kandidat za posao koji cilja i legendarni nogometaš Barcelone i Cityja
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

S Bišćanom je klub u kontaktu još od prosinca

19.5.2026.
12:50
Sportski.net
Igor Bišćan napustio je katarski Al-Ahli prije šest mjeseci i od tada je u potrazi za novim poslom. Slovački Šport.sk javlja kako je Bišćan glavni kandidat za klupu Slovana iz Bratislave. 

Zanimljivo je da je Bišćanov glavni protukandidat legendarni nogometaš Yaya Toure, Bjelokošćanin koji je igrao za Manchester City, Barcelonu i ostale. Slovanov sportski direktor Ivan Kmotrik potvrdio je da je Yaya Toure jedan od kandidata uz još četvoricu, a Šport.sk piše kako je prema njihovim izvorima Bišćan glavni kandidat jer ima puno više trenerskog iskustva od Tourea koji još nije nikoga samostalno vodio.

S Bišćanom je klub u kontaktu još od prosinca, samo nekoliko dana nakon što je napustio Al-Ahli koji je vodio na 51 utakmicu. Prije toga, Bišćan je bio u Al-Shababu, Dinamu, Rijeci, Olimpiji i Rudešu, a od 2019. do 2023. bio je izbornik hrvatske U-21 reprezentacije.

Vladimir Weiss na klupi Slovana sjedio je od 2021., a na kraju ove sezone će napustiti klub i postati ponovno izbornik slovačke reprezentacije. Ove sezone klub iz Bratislave osvojio je svoj 25. naslov prvaka Slovačke.

Igor BišćanSlovan BratislavaSlovačkaVladimir WeissYaya Toure
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
