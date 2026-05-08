Drago završio u bolnici, otkrio nam je kakvu je dramu doživio: 'Odjednom sam osjetio udarac'

Uz toplije dane i boravak u prirodi, raste i opasnost od susreta sa zmijama. Zbog jednog takvog kod Otočca, Drago Bilović je ranije ovog tjedna završio u gospićkoj bolnici zbog sumnje na ugriz poskoka.

Liječnici kažu da mu je stanje trenutačno stabilno.

Stručnjaci pozivaju građane na dodatan oprez tijekom boravka u prirodi, osobito na kamenitim i obraslim područjima gdje se zmije najčešće zadržavaju.

'Podignem hlače i vidim ugriz...'

"Nisam je vidio, odjednom sam osjetio udarac. Podignem hlače i iznad koščice vidim ugriz zmije. Sve sam u životu prošao, i ozlijedio se i ovako i onako, samo me još nije zmija ujela. Sad kad me zmija ujela, sad imam sve", ispričao nam je Drago.

Sandra Čubelić, ravnateljica Opće bolnice Gospić ispričala je kako je pacijent zaprimljen u ponedjeljak pod sumnjom da ga je za područje lijeve potkoljenice ugrizla zmija.

"Još uvijek je na bolničkom liječenju, na kirurškom odjelu. Stabilan je, cirkulatorno je u redu. Po procjeni kirurga, ostat će još nekoliko dana", objasnila je ravnateljica.