Nožem pokušao ubiti maloljetnika, sad je na slobodi: Odvjetnik objasnio kako je to moguće

Pokušao je ubiti maloljetnika, a sudac ga je pustio da se brani sa slobode. Nedavni napad u parku u zagrebačkim Gajnicama uznemirio je javnost, kao i ova odluka.

Desetak dana nakon što je 23-godišnjak u parku u Gajnicama s leđa nožem pokušao ubiti maloljetnika i pritom ga teško ozlijedio, osumnjičeni se brani sa slobode.

Stanari zgrada ispred kojih se sve odvilo kažu da im nije svejedno. "Sad nas je malo i strah, znamo biti tu na vježbalištu. Okrećeš se i ne znaš tko ti je iza leđa, kako je napao maloga može i nekoga drugog", priča nam Vesna, dok Miroslav tvrdi: "Treba se taj dio sankcionirati sve dok postupak ne završi, ako je on to učinio na slobodi, sad je opet na slobodi..."

Nakon ispitivanja, tužiteljstvo je zatražilo istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela. Sudac je odbio prijedlog državnog odvjetništva da se okrivljeniku odredi istražni zatvor. Uslijedila je žalba, on ostaje na slobodi, ali uz mjere opreza. Ako ih prekrši, ide u zatvor. Odvjetnici s kojima smo razgovarali kažu kako ovo nije uobičajena praksa. "Pogotovo kada se uzme u obzir težina djela i da je u pitanju maloljetnik, u pravilu se odredi istražni zatvor", napominje odvjetnik Ivo Barun.

Međutim, sudac je taj koji ima uvid u spise koji otkrivaju sve detalje presudne za odluku. "Sudac je utvrdio da se to može postići i blažim mjerama poput zabrane približavanja. Takvom odlukom se ne prejudicira presuda u eventualnom kasnijem postupku ako dođe do optužnice. Nekom može biti određen istražni zatvor pa bude oslobođen ili suprotno", priča nam odvjetnik Mario Medak.

Napadu na žrtvu, koja je inače 2008. godište, prethodili su fizički obračuni. "Možda je sud u tom slučaju procijenio da je bilo nekakvih nesuglasica i da je došlo zbog nekakvog osvećivanja pa da je zato utvrđeno da nema potrebe za istražnim zatvorom", dodaje Barun.

U slučajevima poput ovog, gdje je uključena maloljetna osoba, procedura je usmjerena na zaštitu žrtve. "On mora imati svoja prava, a to su pravo na psihološku pomoć, na pojedinačnu procjenu takve žrtve, da se vidi kako tu žrtvu ispitati da ne dođe u kontakt s počiniteljem. Svaka mjera u koju se prelazi iz istražnog zatvora mora biti konzultirana žrtva", priča Lana Peto Kujundžić, predsjednica Udruge sudaca za mladež.

Za pokušaj ubojstva minimalna kazna zatvora je pet godina, no kada je riječ o osobi čiju dob zakon smatra posebno ranjivom, ta kazna može značajno rasti.