Napad na maloljetnika u Gajnicama: Razbojništvo i pokušaj ubojstva dio istog plana?

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje trojicom mladića zbog pokušaja ubojstva i razbojništva na području Gajnice. 24- godišnjaka se sumnjiči za pokušaj ubojstva na štetu maloljetnika, dok se dvojicu 18- godišnajka sumnjiči za razbojništvo na štetu 19-godišnjaka. Istraga je pokazala da oba događala odigrala istog dana, i da to nije slučajnost, već su međusobno povezana.

Sveobuhvatnim kriminalističkim istraživanjem došlo se do saznanja kako je pokušaju ubojstva prethodilo razbojništvo počinjeno istoga dana oko 19.20 sati u Zagrebu na Bolničkoj cesti.

Potvrđena je sumnja da su dvojica 18-godišnjaka, 27. travnja na Bolničkoj cesti počinila razbojništvo nad 19-godišnjakom te od njega otuđila novac i dokumente. Tri sata nakon počinjenog razbojništva, u parku na području Gajnica, sumnja se da je 24-godišnjak nožem ozlijedio maloljetnika u predjelu prsa čime je svjesno ugrozio njegov život. Liječnička pomoć ozlijeđenom maloljetniku pružena je u Klinici za dječje bolesti gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Intenzivnim kriminalističkim istraživanjem policija je otkrila da su počinitelji ovih kaznenih djela, nakon čega su locirani, uhićeni i privedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 24-godišnjak je predan pritvorskom, a kaznena prijava podnesena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Dvojica osumnjičenih 18-godišnjaka također su, u zakonskom roku, predana pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu.

