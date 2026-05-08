Ančić protiv jako opasnog Brazilca: Na sučeljavanju je bilo napeto

KAKAV OKRŠAJ /

Ljubitelji borilačkih sportova s nestrpljenjem iščekuju jubilarni, 30. događaj Fight Nation Championshipa, koji se ove subote, 9. svibnja 2026. godine, održava u Zadru. Dvorana Krešimira Ćosića na Višnjiku bit će poprište vrhunskih borbi, a atmosfera u gradu već je uzavrela s početkom "Fight Weeka".

U pero kategoriji neporaženi Marko Ančić (4-0-0) vraća se u FNC kavez protiv Brazilca Ronalda Ferreira (14-4-1), kojemu će ovo biti prva borba pod okriljem FNC-a. Ferreira od kolovoza 2024. nije poražen već je nanizao tri pobjede. Poznat je po svom freesytleu, po kojem je dobio nadimak. Voli protivniku zadati završni udarac, kako šakom tako i koljenom, no jednako je uvjerljiv u grapplingu, Ančićevom omiljenom načinu borbe.

