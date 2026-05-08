FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
gubi bod /

Napetost na vaganju: 'Pepi' promašio vagu, ali borba u Zadru ide dalje uz zanimljivu stavku

Napetost na vaganju: 'Pepi' promašio vagu, ali borba u Zadru ide dalje uz zanimljivu stavku
×
Foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Staropoli je u UFC-u upisao šest nastupa te ostvario dvije pobjede, nakon čega je uslijedio niz od četiri poraza.

8.5.2026.
15:31
Sportski.net
Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Uoči nadolazećeg FNC eventa u Zadru, regionalna borilačka scena dobiva još jedno renomirano UFC ime. Po prvi put u oktagon organizacije kročit će argentinski borac Laureano “Pepi” Staropoli (13-7), iskusni udarač koji iza sebe ima nastupe u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji.

Staropoli je u UFC-u upisao šest nastupa te ostvario dvije pobjede, nakon čega je uslijedio niz od četiri poraza. Tijekom tog razdoblja borio se protiv poznatih imena poput Romana Dolidzea i Muslima Salikhova, dok je posljednji UFC poraz doživio od Uroša Medića. Nakon odlaska iz organizacije nastupao je u francuskom Ares FC-u, a potom i u PFL-u u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iz dvorane Krešimira Ćosića na platformi Voyo 9. svibnja od 19 sati gledajte novo izdanje FNC-a!

Sada prvi put dolazi u Hrvatsku, gdje će u Zadru debitirati u FNC-u. Protivnik će mu biti njemačko-afganistanski borac Wahed Nazhand (10-2), koji iza sebe ima niz od 2022. godine bez poraza. Radi se o polivalentnom borcu koji se jednako dobro snalazi u stojci i parteru, a u FNC stiže nakon nastupa u češkoj organizaciji OKTAGON.

 

 

 

 

Meč između Staropolija i Nazhanda izazvao je velik interes javnosti, no dodatnu pozornost donijelo je vaganje uoči borbe. Staropoli je u kategoriji do 77 kilograma premašio dopuštenu težinu za tri kilograma te nije zadovoljio uvjete, zbog čega će u borbu ući s kaznenim bodom. Jedini je borac koji nije prošao službeno vaganje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos u Parizu: Uhićeno više od 100 ljudi nakon prolaska PSG-a u finale

FncFnc 30Vaganje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike