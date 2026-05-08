Napetost na vaganju: 'Pepi' promašio vagu, ali borba u Zadru ide dalje uz zanimljivu stavku

Uoči nadolazećeg FNC eventa u Zadru, regionalna borilačka scena dobiva još jedno renomirano UFC ime. Po prvi put u oktagon organizacije kročit će argentinski borac Laureano “Pepi” Staropoli (13-7), iskusni udarač koji iza sebe ima nastupe u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji.

Staropoli je u UFC-u upisao šest nastupa te ostvario dvije pobjede, nakon čega je uslijedio niz od četiri poraza. Tijekom tog razdoblja borio se protiv poznatih imena poput Romana Dolidzea i Muslima Salikhova, dok je posljednji UFC poraz doživio od Uroša Medića. Nakon odlaska iz organizacije nastupao je u francuskom Ares FC-u, a potom i u PFL-u u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iz dvorane Krešimira Ćosića na platformi Voyo 9. svibnja od 19 sati gledajte novo izdanje FNC-a!

Sada prvi put dolazi u Hrvatsku, gdje će u Zadru debitirati u FNC-u. Protivnik će mu biti njemačko-afganistanski borac Wahed Nazhand (10-2), koji iza sebe ima niz od 2022. godine bez poraza. Radi se o polivalentnom borcu koji se jednako dobro snalazi u stojci i parteru, a u FNC stiže nakon nastupa u češkoj organizaciji OKTAGON.

Meč između Staropolija i Nazhanda izazvao je velik interes javnosti, no dodatnu pozornost donijelo je vaganje uoči borbe. Staropoli je u kategoriji do 77 kilograma premašio dopuštenu težinu za tri kilograma te nije zadovoljio uvjete, zbog čega će u borbu ući s kaznenim bodom. Jedini je borac koji nije prošao službeno vaganje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos u Parizu: Uhićeno više od 100 ljudi nakon prolaska PSG-a u finale