Skandal u Engleskoj: Bivši igrač Reala izbačen iz momčadi zbog istrage o porukama maloljetnici

Foto: Focus Images/Sipa USA/Profimedia

Klub je u službenom priopćenju naveo kako je 'svjestan ozbiljnosti situacije'

8.5.2026.
14:59
Bournemouth je privremeno izostavio Alexa Jiméneza iz momčadi za sutrašnju utakmicu protiv Fulhama, nakon što je klub pokrenuo internu istragu zbog navodnih poruka koje se povezuju s maloljetnom osobom.

Klub je u službenom priopćenju naveo kako je “svjestan ozbiljnosti situacije” te potvrdio da se slučaj trenutno detaljno istražuje. Engleski premierligaš nije želio dodatno komentirati okolnosti, ali je potvrdio da 21-godišnji desni branič neće konkurirati za nastup na Craven Cottageu.

Prema navodima koji su se pojavili na društvenim mrežama, objavljene su snimke zaslona koje prikazuju navodnu komunikaciju između španjolskog U21 reprezentativca i djevojke mlađe od 18 godina, kao i fotografiju igrača iz automobila uz poruku sugestivnog sadržaja.

 

 

Jiménez je ove sezone bio jedno od ugodnijih iznenađenja Bournemoutha te se profilirao kao važan dio momčadi koja je u borbi za plasman u europska natjecanja. Klub je ranije aktivirao otkupnu klauzulu te se očekuje njegov trajni transfer iz Milana tijekom ljeta.

Karijeru je započeo u španjolskim klubovima Talavera i UD Talavera, nakon čega je 2012. godine prešao u Real Madrid. Tijekom razvoja bio je pod interesom nekoliko velikih europskih klubova, među kojima su Bayern München i Chelsea. U AC Milan stigao je na posudbu u sezoni 2023./24., a potom je transfer i službeno realiziran.

