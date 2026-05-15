Kontroverze koje su obilježile Eurosong 2026.: Tko bojkotira, a tko je prozvan za plagijat?

Jubilarno 70. izdanje Eurovizije, koje se održava u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle, ostat će upamćeno ne samo po glazbi, već i po dubokim podjelama koje su dovele do najmanjeg broja sudionika od 2003. godine. Dok se 35 zemalja priprema za natjecanje pod sloganom "Ujedinjeni glazbom", pozornica će biti osjetno praznija. Odsutnost čak pet država koje su se povukle u znak prosvjeda protiv sudjelovanja Izraela stvorila je najveću krizu u novijoj povijesti natjecanja, dok druge zemlje izostaju zbog financijskih poteškoća ili sankcija.

Najveći bojkot u modernoj povijesti natjecanja

Odluka Europske radiodifuzne unije (EBU) da i ove godine dopusti sudjelovanje Izraelu, unatoč ratu u Gazi, izazvala je lavinu reakcija koja je kulminirala povlačenjem Irske, Nizozemske, Slovenije, Španjolske i Islanda. Njihovi nacionalni emiteri zajednički su poručili da sudjelovanje u takvim okolnostima smatraju neodrživim. Irski javni servis RTÉ ocijenio je sudjelovanje "nesavjesnim s obzirom na ogroman gubitak života" i stradanja novinara. Nizozemski AVROTROS naveo je kako su "univerzalne vrijednosti poput humanosti i slobode medija ozbiljno ugrožene".

Španjolska, članica "Velike petorke", također se povukla, a RTVE je poručio kako je "nemoguće gledati na drugu stranu" te da Eurosong nije isključivo apolitični festival. Slovenska RTV Slovenija otišla je i korak dalje te je najavila da neće ni prenositi natjecanje, a umjesto toga emitirat će serijal palestinskih filmova "Glasovi Palestine". Posljednji se prosvjedu pridružio islandski RÚV, navodeći da je sudjelovanje Izraela stvorilo razdor unutar same Unije. Ovaj bojkot predstavlja najveću promjenu u broju sudionika na Eurosongu od 1970. godine. Dodatni razlog za nezadovoljstvo bile su i optužbe da je izraelska vlada prethodnih godina financirala online kampanje kako bi utjecala na ishod glasovanja publike.

Ovogodišnje kontroverze

Izraelski predstavnik Noam Bettan (27) s pjesmom „Michelle” bio je pod povećalom javnosti. Bettan je, kao i izraelska predstavnica prethodne godine, nastupio uz podijeljene reakcije publike – dio gledatelja ju je pozdravio ovacijama, dok je drugi dio izviždao.

Luksemburška predstavnica Eva Marija ispala je nakon što njezina pjesma „Mother Nature” nije uspjela osvojiti dovoljno glasova publike i stručnih žirija u drugom polufinalu. Dvadesetogodišnja izvođačica bila je među pet natjecatelja koji nisu prošli u finale, zajedno s predstavnicima Azerbajdžana, Armenije, Latvije i Švicarske.

Ovogodišnji nastup Luksemburga pratio je i dio kontroverzi još prije samog dolaska u Beč – ubrzo nakon pobjede na nacionalnom izboru u siječnju pojavile su se optužbe da se refren pjesme previše podudara s pjesmom „Keeping Your Head Up” izvođačice Birdy. Iako je kasnija istraga pjesmu oslobodila tih tvrdnji, dio negativnih komentara ostao je u javnosti. Kritike su bile usmjerene i na scenski nastup, koji je uključivao efekte iskrica i leptira na ekranima, što su neki fanovi uspoređivali s ranijim nastupima Poljske.

Preostalih deset mjesta u finalu izborili su Australija, Bugarska, Ukrajina, Norveška, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Oni su se pridružili ranije plasiranim finalistima iz prvog polufinala, Grčkoj, Švedskoj, Finskoj, Moldaviji, Izraelu, Poljskoj, Belgiji, Srbiji, Litvi i Hrvatskoj, čime je kompletirana postava od 25 zemalja za subotnje finale.

Financije i dugogodišnja odsutnost

Osim prosvjednog bojkota, niz drugih zemalja izostat će s bečke pozornice iz različitih, uglavnom financijskih i političkih razloga. Bosna i Hercegovina i dalje ne može sudjelovati jer je njezin javni emiter BHRT pod sankcijama EBU-a zbog nepodmirenih dugova još od 2016. godine. Slične financijske poteškoće naveo je i emiter Sjeverne Makedonije, MRT, koji ne sudjeluje od 2022., ali nastavlja prenositi natjecanje za domaću publiku i nada se povratku 2027. godine.

Među dugogodišnjim odsutnim zemljama su i Andora, koja se povukla 2009. zbog troškova te drži neslavni rekord kao jedina država koja se nikada nije uspjela plasirati u finale, te Slovačka, koja je posljednji put nastupila 2012. Mađarska ne sudjeluje od 2019., a njihov emiter MTVA nikada nije dao službeni razlog za povlačenje. Turska, pobjednica iz 2003., odsutna je još od 2012., a turski predsjednik javno je kritizirao natjecanje zbog promoviranja LGBTQ+ vrijednosti.

Trajno isključene države

Dvije države koje su ranije redovito sudjelovale sada su u potpunosti isključene iz natjecanja. Rusija je diskvalificirana 2022. godine nakon invazije na Ukrajinu, a odluka je uslijedila nakon što je devet nacionalnih emitera zaprijetilo povlačenjem ako se Rusiji dopusti nastup. Slična sudbina zadesila je i Bjelorusiju, čiji je emiter BTRC izbačen iz EBU-a u srpnju 2021. nakon što je njihov predstavnik za tu godinu poslao pjesmu s političkim porukama koje su ismijavale prodemokratski pokret u zemlji. S druge strane, postoje i brojni entiteti poput Kosova i Farskih Otoka koji godinama izražavaju želju za sudjelovanjem, ali ne ispunjavaju uvjete za punopravno članstvo u EBU-u, što je preduvjet za natjecanje.