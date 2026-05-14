DRUGA POLUFINALNA VEČER /

Večeras doznajemo koje će još zemlje 'prijetiti' Lelekicama u finalu Eurosonga

Sve najnovije informacije oko prve polufinalne večeri Eurosonga pratite na portalu net.hr

14.5.2026.
18:11
Hot.hr
Heikki Saukkomaa/LEHTIKUV/Sipa Press/Profimedia
Jubilarno 70. izdanje Eurosonga ove se godine održava u Beču, austrijskoj prijestolnici. Nakon prve polufinalne večeri u kojoj su nastupile i hrvatske predstavnice, grupa Lelek i izborile finale, danas je na rasporedu druga polufinalna večer. 

U njoj će nastupiti ukupno 18 zemalja, od kojih tri zemlje direktno ulaze u subotnje finale. Riječ je o domaćinu Austriji te Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu - državama iz tzv. 'Big four'.

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

 

Redoslijed nastupa u večerašnjem polufinalu:

  1. Bugarska: DARA - Bangaranga
  2. Azerbajdžan: JIVA - Just Go
  3. Rumunjska: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
  4. Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature
  5. Češka: Daniel Zizka - CROSSROADS
  6. Armenija: SIMÓN - Paloma Rumba
  7. Švicarska: Veronica Fusaro - Alice
  8. Cipar: Antigoni - JALLA
  9. Latvija: Atvara - Ēnā
  10. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
  11. Australija: Delta Goodrem - Eclipse
  12. Ukrajina: LELÉKA - Ridnym
  13. Albanija: Alis - Nân
  14. Malta: AIDAN - Bella
  15. Norveška: JONAS LOVV - YA YA YA

