Velik skok Lelekica na prognozama za pobjedu: U par dana prestigle su mnogo favorita

Foto: GEORG HOCHMUTH/AFP/Profimedia

Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, 'skočile' su na 11. mjesto na prognozama za pobjednika

14.5.2026.
12:13
Hot.hr
Hrvatska se sa svojim predstavnicama, grupom Lelek, plasirala u subotnje finale ovogodišnjeg 70. Eurosonga. Na prvoj polufinalnoj večeri uz nas još je devet država ušlo u finale, a odmah kako su proglašeni finalisti, došlo je i do promjenama na ljestvicama koje predviđaju pobjednika. 

Hrvatska je ranije varirala između 13. i 15. mjesta, a trenutačno je na 11. mjestu. Susjedna Srbija također je 'skočila' na prognozama i trenutačno je na 20. mjestu. 

'Postoji mogućnost da pobijede'

Podsjetimo, Krešimir Šustić, PR menadžer Baby Lasagne i Marka Bošnjaka, komentirao je kako cure imaju i mogućnost pobijediti na Eurosongu.

"Cure su bile stvarno super i mislim da će imati odličan plasman, a budući da je Eurosong jako nepredvidiv kao natjecanje, čak mislim da postoji mogućnost da pobijede. Scenski nastup bio je odličan", komentirao je Šustić za RTL Danas. 

Uspjeh naših predstavnica vidljiv je i po pregledima na službenom kanalu natjecanja na YouTubeu gdje je u kratkom roku pjesma "Andromeda" postala jedna od najgledanijih izvedba večeri i trenutačno broji više od pola milijuna pregleda. 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
