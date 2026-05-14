Velik skok Lelekica na prognozama za pobjedu: U par dana prestigle su mnogo favorita
Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, 'skočile' su na 11. mjesto na prognozama za pobjednika
Hrvatska se sa svojim predstavnicama, grupom Lelek, plasirala u subotnje finale ovogodišnjeg 70. Eurosonga. Na prvoj polufinalnoj večeri uz nas još je devet država ušlo u finale, a odmah kako su proglašeni finalisti, došlo je i do promjenama na ljestvicama koje predviđaju pobjednika.
Hrvatska je ranije varirala između 13. i 15. mjesta, a trenutačno je na 11. mjestu. Susjedna Srbija također je 'skočila' na prognozama i trenutačno je na 20. mjestu.
'Postoji mogućnost da pobijede'
Podsjetimo, Krešimir Šustić, PR menadžer Baby Lasagne i Marka Bošnjaka, komentirao je kako cure imaju i mogućnost pobijediti na Eurosongu.
"Cure su bile stvarno super i mislim da će imati odličan plasman, a budući da je Eurosong jako nepredvidiv kao natjecanje, čak mislim da postoji mogućnost da pobijede. Scenski nastup bio je odličan", komentirao je Šustić za RTL Danas.
Uspjeh naših predstavnica vidljiv je i po pregledima na službenom kanalu natjecanja na YouTubeu gdje je u kratkom roku pjesma "Andromeda" postala jedna od najgledanijih izvedba večeri i trenutačno broji više od pola milijuna pregleda.