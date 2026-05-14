Izrael se javno ispričao zbog ruganja tetovažama Lelekica: Obožavatelji nisu prihvatili ispriku

Izraelska javna televizija KAN ispričala se hrvatskim predstavnicama na Eurosongu, grupi Lelek, nakon što su na društvenim mrežama imali neumjesne komentare o njihovom nastupu. Lelekice su komentar shvatile kao ismijavanje svoje kulture, poruke pjesme i patnje potlačenih katoličkih žena.

"KAN je odmah uklonio objavu. Nikada nam nije bila namjera uvrijediti hrvatsku delegaciju ili hrvatsku javnost. Ispričavamo se zbog objave i ovu ćemo ispriku prenijeti i šefu hrvatske delegacije", poručili su iz izraelske televizije.

KAN immediately removed the post. It was never our intention to offend the Croatian delegation or the Croatian public. We apologize for the publication and will also convey this apology to the Head of the Croatian delegation — כאן (@kann) May 13, 2026

'Nakon što ste uznemirili desetu delegaciju, konačno ste se ispričali'

Kada su objavili prvu objavu, fanovi Eurosonga napali su KAN, a njihovu ispriku, obožavatelji nisu uzeli ozbiljno.

"Nije ovo prvi put da radite ovakve stvari. Da imate imalo pristojnosti, povukli biste se", "Šteta koju ste nanijeli natjecanju možda se nikad neće moći popraviti. Ne želimo vas na Eurosongu. Povucite se zauvijek", "Problem je u tome što, kao vrlo nedavna kolonija bez vlastite kulture, ne prepoznajete duboku kulturu drugih naroda. Trebali bi barem suzdržati komentare ili se bolje upoznati s tuđom poviješću" i "Točno ste znali što radite. Gomila mrzilačkih, genocidnih manijaka. Tek nakon što ste uznemiravali već desetu delegaciju, konačno ste izdali ispriku. Svi znamo da nije iskrena", neki su od komentara ispod isprike izraelske javne televizije.

'Ismijavaju kulturu potlačenih katoličkih žena'

Podsjetimo, KAN je na svojem Instagramu objavio isječak s nastupa Lelekica u prvom polufinalu te su napisali: "Kao žena koja je pretjerala s tetovažama od kane u Eilatu" (Eilat je turistički grad na Crvenom moru gdje se žene znaju tetovirati s tzv. privremenim tetovažama), aludirajući na tetovaže na licima i rukama djevojaka iz grupe Lelek.

Lelekice su se oglasile na Instagramu i ispričale kako ih je to uznemirilo.

"Uznemirili su nas komentari izraelske televizije KAN, u kojima su ismijavali našu kulturu i žrtve potlačenih katoličkih žena. Posebno je uznemirujuće ismijavati žene koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, dok pritom pokazuju potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema tuđoj patnji", napisale su.

EBU izdala upozorenje Izraelu

Izrael je nedavno imao problema s Europskom radiotelevizijskom unijom (EBU) koja im je izdala službeno upozorenje nakon što su se na KAN-u krenuli pojavljivati promotivni videozapisi u kojima se gledatelje poziva da više puta glasaju za izraelskog predstavnika Noama Bettana na ovogodišnjem Eurosongu.

