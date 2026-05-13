Uz njega je Lasagna razvalio na Eurosongu, a za Lelekice poručuje: 'Nepredvidivo je, mogu i pobijediti'

Nakon što su se grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda' plasirala u finale 70. izdanja Eurosonga koje je spremno za tri dana, navodno se priprema novo iznenađenje u subotu.

Reporter RTL-a Danas razgovarao je s Krešimirom Šustićem, PR menadžerom Baby Lasagne koji ga je pratio u Malmöu na Eurosongu.

Vjerujem da si sinoć gledao Eurosong kako ti se čine naše Lelekice?

Gledao sam. Cure su bile stvarno super i mislim da će imati odličan plasman, a budući da je Eurosong jako nepredvidiv kao natjecanje, čak mislim da postoji mogućnost da pobijede. Scenski nastup bio je odličan, od LED ekrana do kostima. One su zvučale perfektno tako da im stvarno držim fige", dodaje Šustić, suradnik i prijatelj Baby Lasagne.

I sam si na neki način bio dio finala Eurosonga. Što bih im savjetovao? Što do subote još mogu napraviti?

Pa ja bih im savjetovao da jednostavno uživaju u cijelom ovom procesu i samo da se opuste i to je to. Da se zabave, baš kao što je i Baby Lasagna rekao. Najbitnije je da se zabave i da se osjećaju dobro.

U Malmöu si bio s Markom Jurišićem, lani si bio s Markom Bošnjakom u Švicarskoj, u Baselu, evo te sada kao gosta u Beču, u nekoj opuštenije varijanti. Što bi rekao kako ti se razlikuje Eurosong u Beču od posljednja dva Eurosonga?

Pa mislim, ovaj je svakako lakši budući da ne radim, ali već se pokazao kao jako dobar domaćin. Veći je grad od Basela i od Malmöa, ali odličan domaćin i sve je stvarno odlično.

RTL-ov reporter nastavlja pratiti Lelekice u samom srcu događaja.

