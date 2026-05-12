FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRVA POLUFINALNA VEČER /

Sve je spremno! Počinje 70. Eurosong, evo kada nastupaju hrvatske predstavnice

Sve najnovije informacije oko prve polufinalne večeri Eurosonga pratite na portalu net.hr

12.5.2026.
18:34
Hot.hr
nearchos/SplashNews.com/Splash/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Večeras počinje jubilarno 70. izdanje Eurosonga koji se ove godine održava u Beču, austrijskoj prijestolnici. Natjecanje se ove održava pod poznatim sloganom “United By Music”, a očekuje se više od stotinu milijuna gledatelja diljem Europe i svijeta.

Glazbeni spektakl podijeljen je u tri večeri, a prvo polufinale na rasporedu je večeras. Hrvatsku će večeras, u prvom polufinalu, predstaviti grupa Lelek s pjesmom “Andromeda”. Djevojke nastupaju treće po redu, a podsjetimo, Lelekice su pobijedile na Dori 2026. te tako izborila odlazak u Beč, a trenutačno im se prognozira ulazak u finale i 14. mjesto.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Ako ste propustili:

  • Hrvatsku grupa Lelek predstavlja danas 3. po redu, a zanimljivo, u drugom polufinalu treća će nastupiti Rumunjska. Njihova pjesma izazvala je dosta kontroverzi. Riječ je o pjesmi 'Choke me', pjevačice Alexandre Căpitănescu, a odmah po nazivu vam može biti jasno zašto su ju mnogi kritizirali. Na hrvatskom jeziku "choke me" znači 'davi me' ili 'guši me', a često se zna upotrebljavati i u seksualnom smislu. Koje je ustvari značenje pjesme i što sama pjevačica kaže o istoj čitajte OVDJE

  • Damir Martinović Mrle iz grupe LET 3, bivši hrvatski predstavnik na Eurosongu koji je 2023. godine u Liverpoolu nastupio s pjesmom „ŠČ!” kao netko tko je već prošao eurovizijsko iskustvo, osvrnuo se na nastup Leleka i dao im podršku uoči važnog izlaska na pozornicu. Ovdje čitajte što je rekao za naš portal. 

  • Bivša eurovizijska pobjednica Emilija Kokić komentirala je ovogodišnje hrvatske adute na Eurosongu te otvoreno progovorila o tome kako se natjecanje promijenilo od vremena kada je s grupom Riva 1989. godine slavila pobjedu.

  • Tonči Huljić za RTL Direkt raspalio po Eurosongu: 'Nehumani čušpajz, vi tu nemate što slušati'

  • Franka Batelić uputila poruku Lelekicama: 'Ne sumnjam da ćete ući u finale!'

Eurosong 2026.EurosongEurovizijaPolufinaleLelekEurovizija 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike