Ovo je izraelska pjesma od koje se puno očekuje: Evo o čemu pjeva 'nepoželjni' Noam

Još koji sat i obožavatelji Eurovizije doć će na svoje jer u 21 sat počinje prva polufinalna večer 70. izdanja natjecanja za pjesmu Eurovizije. I ove godine, unatoč brojnim negodovanjima, nastupit će Izrael, a ove godine predstavljat će ih 28-godišnji glazbenik Noam Bettan.

Njegova pjesma "Michelle" moćna je pop skladba koja na tri jezika - hebrejskom, francuskom i engleskom, a pjesmi o zamršenoj i bolnoj ljubavi predviđa se visok plasman.

Foto: eurovisionworld.com/Screenshot

Tko je Noam Bettan?

Noam Bettan, rođen u Izraelu u obitelji francuskih imigranata, odrastao je između dviju kultura, jezika i glazbenih tradicija, što je presudno oblikovalo njegov umjetnički izričaj. Njegov glazbeni stil spaja suvremeni pop s iskrenošću kantautora, a poznat je po emotivnoj i upečatljivoj vokalnoj izvedbi.

O čemu pjeva u pjesmi "Michelle"?

U središtu pjesme "Michelle" nalazi se priča o strastvenoj, ali bolnoj vezi. Pjesma, koju su napisali Yuval Raphael (prošlogodišnja izraelska predstavnica), Tzlil Klifi i Nadav Aharoni uz samog Bettana, opisuje ljubav koja je pjevaču nekoć bila svjetlo, no s vremenom se pretvorila u tamu. Već uvodni stihovi na hebrejskom postavljaju ton, opisujući vezu kao "toksičnu ljubav" i osjećaj napuštenosti nakon što ga je Michelle ostavila "u sjeni".

Pjesma se razvija kroz snažne metafore, a vrhunac pjesme događa se u refrenu na francuskom jeziku.

Korištenje triju jezika, prema analizi glazbenih stručnjaka, odražava emocionalnu složenost priče i daje joj međunarodni prizvuk.

Premda pjesma donosi melankoličnu priču, u isto vrijeme donosi i razigrani prizvuk koji je sam Bettan objasnio kao nužnost jer smatra da Izrael, nakon niza balada poslanih na Euroviziju, treba nešto veselije.

Podsjetimo, sudjelovanje Izraela na Euroviziji i ove je godine bilo popraćeno pozivima na bojkot zbog rata u Gazi, a nekoliko zemalja, uključujući Sloveniju, Nizozemsku i Španjolsku, povuklo se s natjecanja. Unatoč političkim pritiscima, Izrael je dobio snažnu podršku Austrije, zemlje domaćina

