Presedan na Eurosongu, ovo se nije dogodilo od 1999., pogledajte što su dopustili finskoj predstavnici

Organizatori Eurosonga napravili su rijetku iznimku od dugogodišnjih pravila natjecanja te omogućili finskoj violinistici Lindi Lampenius da svoj instrument svira uživo tijekom nastupa na ovogodišnjem natjecanju za pjesmu Eurovizije.

Naime, Eurosong inače strogo zabranjuje korištenje živih instrumenata na pozornici. Pravilo postoji kako bi se osigurala tehnička učinkovitost tijekom brzih izmjena izvođača i scenografije.

Klasično obrazovana violinistica Linda Lampenius ove godine predstavlja Finsku zajedno s pjevačem Pete Parkkonenonom, a natječu se s pjesmom Liekinheitin („Bacač plamena“).

Foto: Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia

Iako je Eurosong poznat po spektakularnim i zabavnim pop nastupima, pravila natjecanja vrlo su stroga. Sudionicima je u pravilu dopušteno samo pjevanje uživo, dok se instrumentalne dionice reproduciraju unaprijed snimljenom matricom. Čak i kada se instrumentalisti pojave na pozornici, gitaristi, bubnjari i drugi glazbenici najčešće samo glume sviranje, bez stvarnog izvođenja.

Tehnički izazovi

Razlog takvog pravila leži u zahtjevnoj produkciji natjecanja. Zbog velikog broja izvođača i brzih promjena između nastupa, organizatorima bi bilo iznimno teško prilagoditi tehničke postavke, ugađati instrumente i osigurati njihovu spremnost za svaki nastup.

Ipak, tijekom probnog nastupa Linda Lampenius pokazala je da može odgovoriti tehničkim izazovima nastupa uživo, nakon čega je EBU odlučio odobriti iznimku i dopustiti joj sviranje violine na pozornici.

Foto: Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia

Finski dvojac svoju je eurovizijsku pjesmu već izvodio uz pratnju simfonijskog orkestra finskog radija, dok je scenska verzija izvedbe prikazana tijekom nacionalnog izbora bila znatno eksplozivnija i vizualno upečatljivija.

Lampenius i Parkkonen proteklog su vikenda odradili i svoju prvu generalnu probu u Beču, gdje se ove godine održava natjecanje.

Prema procjenama međunarodnih kladionica, finski predstavnici trenutačno se ubrajaju među glavne favorite za pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu.

POGLEDAJTE VIDEO: Tonči Huljić za Direkt raspalio po Eurosongu: 'Nehumani čušpajz, vi tu nemate što slušati'