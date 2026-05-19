Rebarca, dim i Borko Perić: ovako je otvorena nova sezona Špičekovih BBQ majstorija

Nova sezona gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR otvorena je onako kako i priliči pravim ljubiteljima roštilja: uz miris dima, dobro društvo i jelo koje rijetko kad razočara.

U prvoj epizodi nove sezone, našem chefu pridružio se glumac Borko Perić, koji je vrlo brzo pokazao da se, osim pred kamerama, odlično snalazi i uz grill.

Foto: Pavao Bobinac

Kod nas je roštiljanje puno više od same pripreme hrane. To je ritual druženja, razlog za okupljanje i nezaobilazan dio toplijih dana. A kada se otvara nova BBQ sezona, teško je zamisliti bolji izbor od svinjskih rebarca. Zašto? Upravo zato što su jedan od onih komada mesa koji kao da su stvoreni za roštilj.

Zahvaljujući idealnom omjeru mesa i masnoće, tijekom pečenja ostaju mekana i sočna, a pritom savršeno upijaju dimne arome i okuse marinade. Uz dobru pripremu, rezultat je uvijek ono što svi traže od pravog BBQ-ja: meso koje se gotovo odvaja od kosti i hrskava, karamelizirana korica izvana.

Borko iznenadio već na prvom zadatku

U prvoj epizodi na meniju su bila SPAR BBQ marinirana svinjska rebarca, uz klasične priloge koji savršeno idu uz ovakav tip jela: zapečeni grah i pečene crvene rog paprike.

Dok je chef Špiček preuzeo pripremu grilla i na rešetku stavio rebarca i svježe paprike, Borko je dobio zadatak pripreme povrća za zapečeni grah. I već tu je uslijedilo prvo iznenađenje. Naime, njegovo rezanje luka ostavilo je Špičeka iskreno impresioniranim.

"Gle, gle ti frajera… Pa ja sam zatečen!", komentirao je chef, vidno iznenađen Borkovom preciznošću u kuhinji.

Dok se luk lagano dinstao, dodan je crveni grah, malo vode i cijela kombinacija ostavljena da se polako poveže u jednostavan, ali konkretan BBQ prilog.

Špičekova tajna za savršena rebarca

Dok su pripremali namirnice za roštilj, razmjenjivali su trikove i iskustva, a Borka je zanimalo koja je Špičekova tajna za savršeno marinirana rebarca. "Mogu se marinirati po želji, ali chef Špiček je otkrio svoju tajnu savršeno mariniranih rebrica. Nakon što ih začinim, vakumirati i ostaviti da odstoje barem dan dva. Ovisno kakva je marinada", objasnio je.

No, u ovoj epizodi odlučio se za praktičnije rješenje koje ne traži planiranje unaprijed, SPAR BBQ marinirana rebarca, koja su idealan izbor kada želite ozbiljan BBQ rezultat bez višednevne pripreme.

Sastojci:

SPAR BBQ marinirana rebra

Natur*pur Crveni grah

SPAR Pečena paprika

Vrtovi Hrvatske Svježa crvena rog paprika (6 komada)

Vrtovi Hrvatske crveni luk (2 glavice)

SPAR Suncokretovo ulje

DESPAR vinski bijeli ocat Gusto Antico

SPAR Šareni papar

SPAR Krupna Morska sol

Umak za premazivanje rebarca:

S-BUDGET Sweet Chilli Sauce (2 žlice)

SPAR Tomaten Ketchup (4 žlice)

Vrtovi Hrvatske Med Lipa (1 žlica)

S-BUDGET Estragon Senf (1 žlica)

Priprema:

Na zagrijani grill roštilj, chef Špiček je stavio peći svježe crvene paprike i SPAR BBQ marinirana rebra. Za to vrijeme, Borko je pripremao zapečeni grah. Na lagano zagrijanom SPAR Suncokretovom ulju stavio je dinstati sitno sjeckani crveni luk. Nakon što je luk požutio, dodao je grah i podlio s malo vode te ostavio da prokuha.

Rebarca su se za to vrijeme pekla polako, na slabijoj vatri, uz povremeno okretanje, a pred sam kraj premazana su slatko-ljutim umakom od ketchupa, sweet chilli umaka, meda i senfa, što im je dalo dodatnu glaziranu završnicu.

Kad su bila gotova, uslijedio je još jedan važan korak, kratki odmor pod aluminijskom folijom kako bi se svi sokovi u mesu pravilno rasporedili, a meso ostalo maksimalno sočno.

Presuda? Tanjuri su brzo bili prazni

Kad je stiglo kušanje, osmijesi su rekli dovoljno. Rebarca su ispunila očekivanja, a jedina mala zamjerka odnosila se na zapečeni grah, kojem je, složili su se, trebalo još malo karaktera. "A kako smo i mi blagi ljudi, tako nam je i blag naš obrok", našalio se Borko.

Ako je suditi po prvoj epizodi, nova sezona BBQ majstorija sa Špičekom by SPAR krenula je u vrlo dobrom smjeru.

Dobar vam tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.