IGRANJE S VATROM /

Rusija sa saveznikom započela nuklearne vježbe, uključeno 64.000 vojnika! 'U slučaju agresije'

Rusija sa saveznikom započela nuklearne vježbe, uključeno 64.000 vojnika! 'U slučaju agresije'
Foto: X/Screenshot

19.5.2026.
10:39
danas.hr
Rusija i Bjelorusija započele su trodnevne nuklearne vježbe koje uključuju lansiranje balističkih i krstarećih projektila, priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Vježbe obuhvaćaju podmornice, zrakoplovstvo i kopnene snage, piše Reuters.

Na vježbama sudjeluje 64.000 vojnika, a koristi se 7800 komada vojne opreme. Cilj je uvježbati "pripreme i uporabe nuklearnih snaga u slučaju agresije", navodi se u priopćenju ruskog ministarstva.

U vježbama sudjeluju ruske raketne snage, Sjeverna i Pacifička flota, dalekometno zrakoplovstvo te postrojbe iz Lenjingradskog i Središnjeg vojnog okruga. 

Angažirano je više od 200 raketnih lansera, 140 zrakoplova, 73 ratna broda i 13 podmornica, od kojih je osam strateških nuklearnih podmornica.

Vježbe će obuhvatiti i obuku o korištenju ruskog taktičkog nuklearnog oružja koje je raspoređeno u Bjelorusiji.

Vojne VjezbeRusijaBjelorusija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
