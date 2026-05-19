Rusija sa saveznikom započela nuklearne vježbe, uključeno 64.000 vojnika! 'U slučaju agresije'

Rusija i Bjelorusija započele su trodnevne nuklearne vježbe koje uključuju lansiranje balističkih i krstarećih projektila, priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Vježbe obuhvaćaju podmornice, zrakoplovstvo i kopnene snage, piše Reuters.

Russia and Belarus have started joint military exercises on the combat use of nuclear weapons on May 19 through May 21.



64,000 troops will participate in the exercises.



Russia's Strategic Missile Forces, the Northern and Pacific Fleets, long-range aviation, and some forces from… pic.twitter.com/jycK0RvEcE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 19, 2026

Na vježbama sudjeluje 64.000 vojnika, a koristi se 7800 komada vojne opreme. Cilj je uvježbati "pripreme i uporabe nuklearnih snaga u slučaju agresije", navodi se u priopćenju ruskog ministarstva.

:rotating_light::ru:Russia kicks off massive 3-day nuclear drills



From May 19 to 21, more than 64,000 Russian troops and 7,800 war machines are conducting drills.



The exercises focus on the preparation and use of nuclear forces in response to an aggression threat.



Drills include joint… pic.twitter.com/SZYOqwVSK8 — Sputnik India (@Sputnik_India) May 19, 2026

U vježbama sudjeluju ruske raketne snage, Sjeverna i Pacifička flota, dalekometno zrakoplovstvo te postrojbe iz Lenjingradskog i Središnjeg vojnog okruga.

:bangbang::ru::flag-by::flag-eu: Russia has launched nationwide nuclear force drills, simulating the preparation and possible deployment of tactical nuclear weapons stationed in Belarus.



The exercises, running through May 21, involve virtually every leg of Russia’s strategic deterrent: Strategic… pic.twitter.com/aqMvbsv8Ww — War Radar (@War_Radar2) May 19, 2026

Angažirano je više od 200 raketnih lansera, 140 zrakoplova, 73 ratna broda i 13 podmornica, od kojih je osam strateških nuklearnih podmornica.

Russia and Belarus have started joint military exercises on the combat use of nuclear weapons on May 19 through May 21.



64,000 troops will participate in the exercises.



Russia's Strategic Missile Forces, the Northern and Pacific Fleets, long-range aviation, and some forces from… pic.twitter.com/jycK0RvEcE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 19, 2026

Vježbe će obuhvatiti i obuku o korištenju ruskog taktičkog nuklearnog oružja koje je raspoređeno u Bjelorusiji.