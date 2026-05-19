Rodila Petra Jeričević: Uz prvu fotografiju kćerkice otkriveno i ime koje su joj nadjenuli

Poznata hrvatska plesačica i koreografkinja Petra Žuglić Jeričević i njezin suprug, također plesač Fran Žuglić, postali su roditelji. Sretnu vijest o dolasku prinove podijelili su na svom Instagram profilu otkrivši da je na svijet 18. svibnja stigla djevojčica kojoj su dali ime Rita.

Petra i Fran su svoje pratitelji raznježila dirljivom crno-bijelom fotografijom novorođenčeta, a u krupnom planu vidi se lice usnule djevojčice i njezina sićušna ručica stisnuta u šaku.

"Rita, 18.5.2026", napisali su ponosni roditelji uz fotografiju.

Objava je odmah izazvala lavinu emotivnih reakcija i čestitki, a u komentarima su se javili brojni prijatelji, kolege i pratitelji kako bi podijelili sreću s novopečenim roditeljima.

Čestitkama se ubrzo pridružila i domaća manekenka i kreatorica Lidija Lešić, koja je i sama nedavno postala majka, ali i Petrina sestra Paula koja je napisala: "Volim te šnudlo mala! I tebe mama".