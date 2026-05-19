ČESTITKE /

Rodila Petra Jeričević: Uz prvu fotografiju kćerkice otkriveno i ime koje su joj nadjenuli

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Petra Žuglić Jeričević i Fran Žuglić postali su roditelji djevojčice Rite, a sretnu vijest podijelili su s pratiteljima emotivnom objavom na društvenim mrežama

19.5.2026.
13:50
Hot.hr
Josip Regovic/PIXSELL
Poznata hrvatska plesačica i koreografkinja Petra Žuglić Jeričević i njezin suprug, također plesač Fran Žuglić, postali su roditelji. Sretnu vijest o dolasku prinove podijelili su na svom Instagram profilu otkrivši da je na svijet 18. svibnja stigla djevojčica kojoj su dali ime Rita.

Petra i Fran su svoje pratitelji raznježila dirljivom crno-bijelom fotografijom novorođenčeta, a u krupnom planu vidi se lice usnule djevojčice i njezina sićušna ručica stisnuta u šaku.

"Rita, 18.5.2026", napisali su ponosni roditelji uz fotografiju.

Objava je odmah izazvala lavinu emotivnih reakcija i čestitki, a u komentarima su se javili brojni prijatelji, kolege i pratitelji kako bi podijelili sreću s novopečenim roditeljima.

Čestitkama se ubrzo pridružila i domaća manekenka i kreatorica Lidija Lešić, koja je i sama nedavno postala majka, ali i Petrina sestra Paula koja je napisala: "Volim te šnudlo mala! I tebe mama".

Petra JeričevićInfluencericaMajkaMajčinstvoDjeca
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
