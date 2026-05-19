PLEMENITA SVRHA

Šime Elez se javio s nove motociklističke avanture: Evo koliko kilometara je prošao u danu

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Šime Elez dan provodi u vožnji motorom, a cilj mu je u jednom danu prijeći čak 1.000 kilometara kako bi pomogao u prikupljanju novca za onkološke bolesnike

19.5.2026.
14:18
Hot.hr
Šime Elez, prošlogodišnji kandidat showa "Gospodin Savršeni", na društvenim je mrežama jučer otkrio kako kreće na jednodnevnu motociklističku avanturu, a sada se javio s prvim dojmovima o tom velikom pothvatu.

Foto: Šime Elez/Screenshot/Instagram

"Prvih 500 kilometara odrađeno bez problema. Pauza za ručak pa nastavljamo", napisao je Šime na Instagramu otkrivši da se nalazi nedaleko od Samobora.

Kako je jučer otkrio, cilj današnje vožnje je preći čak 1.000 kilometara, a sve u humanitarnom cilju prikupljanja 120.000 eura donacija za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu za onkološke pacijente. 

"Pogodite tko sutra s Rakelom vozi 1.000 kilometara u jednom danu. Ide nas tek nekolicina hrabrih (ludih) pa ako nas kojim slučajem vidite na cesti, slobodno mahnite, mi ćemo se svakako javljati tijekom puta. Prvi update već sutra ujutro", napisao je jučer 27-godišnji Splićanin podijelivši vijesti o novoj avanturi.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
