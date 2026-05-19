Šime Elez se javio s nove motociklističke avanture: Evo koliko kilometara je prošao u danu

Šime Elez, prošlogodišnji kandidat showa "Gospodin Savršeni", na društvenim je mrežama jučer otkrio kako kreće na jednodnevnu motociklističku avanturu, a sada se javio s prvim dojmovima o tom velikom pothvatu.

"Prvih 500 kilometara odrađeno bez problema. Pauza za ručak pa nastavljamo", napisao je Šime na Instagramu otkrivši da se nalazi nedaleko od Samobora.

Kako je jučer otkrio, cilj današnje vožnje je preći čak 1.000 kilometara, a sve u humanitarnom cilju prikupljanja 120.000 eura donacija za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu za onkološke pacijente.

"Pogodite tko sutra s Rakelom vozi 1.000 kilometara u jednom danu. Ide nas tek nekolicina hrabrih (ludih) pa ako nas kojim slučajem vidite na cesti, slobodno mahnite, mi ćemo se svakako javljati tijekom puta. Prvi update već sutra ujutro", napisao je jučer 27-godišnji Splićanin podijelivši vijesti o novoj avanturi.