Teže nego ikad? Emilija Kokić: 'Za uspjeh na Eurosongu se stvarno moraju poklopiti zvijezde'

U utorak će svjetla pozornice ponovno biti uperena prema jednom od najgledanijih glazbenih spektakala u Europi - 70. izdanju Eurosonga, koje se ove godine održava u Beču. Uoči natjecanja koje svake godine privlači milijune gledatelja i izaziva snažne emocije, svoje je dojmove o ovogodišnjem hrvatskom predstavniku i promjenama koje je Eurosong doživio kroz desetljeća podijelila pjevačica Emilija Kokić koja je s grupom Riva 1989. godine pobijedila na Eurosongu

Prvi dojam: 'Malo sam se prestrašila'

Govoreći o svom prvom dojmu na pjesmu naših predstavnika, grupe Lelek s pjesmom Andromeda, Kokić ističe da pjesmu isprva nije razumjela u potpunosti, ne u smislu jezika, nego priče i konteksta.

“Moj impuls na prvu, s obzirom na to da nisam uopće razumjela tekst, ne u smislu da nisam razumjela, nego nisam znala priču, odnosno pozadinu - malo mi je onako bilo kao da sam se prestrašila tih vojnika, te izdaje, svih tih nekih riječi, pa onda te sve tetovaže s tim svim porukama. Tek kasnije, kada sam shvatila o čemu se radi mi je postalo jasno da je to nešto što je jako važno da svaka pjesma koja odlazi na Eurosong ima. Da ima priču.” kaže nam Emilija Kokić.

Dodaje i da publika posebno dobro reagira na etno elemente.

“Ljudi vole etno, a etno koji je upakiran u modernu produkciju je apsolutno nešto što je jako dobro prihvaćeno, uvijek bude prihvaćeno od fanova Eurosonga. Namjerno govorim od fanova jer će oni glasati. Stručni žiri može imati svoje ovako ili onako mišljenje, ali ajmo biti iskreni - mislim Baby Lasagna je trebao pobijediti pretprošle godine”, ističe bivša pobjednica Eurosonga.

Što očekivati od Lelekica?

Na pitanje o mogućem plasmanu grupe Lelek, Kokić odgovara da na Eurosongu ne postoji pravilo uspjeha.

“S obzirom na moje iskustvo i otkad pratim Eurosong a pratim ga svake godine - nema nikakvog pravila. Sad ovo može zvučati kao da sam pala s Marsa, ali stvarno se moraju poklopiti zvijezde, baš se mora poklopiti nekoliko faktora. Svi daju svoj maksimum. Stvarno svi imaju i priču i PR i 'stage presents'. Jako je važno kako izgledaju, kako se ponašaju, Kakav je taj scenski nastup, kakvi su efekti - sve su to stvari koji su jako važne jer u konačnici tvore neku sliku i dojam koji izvođači ostavljaju. Jer nije dovoljno čuti pjesmu. Jedna stvar je samo čuti pjesmu, ali kad vi vidite kako netko nju donese, tek tada imate kompletnu sliku”, naglašava Emilija Kokić.

'Mi smo to imali prije 37 godina'

Prisjećajući se vlastitog nastupa s grupom Riva, Kokić ističe da su već tada imali elemente koji se danas smatraju ključnima.

“Mi smo prije 37 godina to imali za razliku od drugih zemalja. Zato smo bili primijećeni. Mi smo tada već imali specifičan stajling i koreografiju, osmišljen scenski nastup. Imali smo priču otkud dolazimo, zašto se zovemo Riva. Sve to skupa je imalo sve ovo što se danas nakon ovoliko godina itekako izbrusilo. To su vam ti detalji koji čine razliku. Jer te godine kad smo mi bili, isto su dolazili ljudi koji su kao panjevi stajali, otpjevali svoju pjesmu, skoro kao da su izašli van na piće obučeni. A mi smo imali sve, baš smo bili napucani”, kaže kroz smijeh Emilija Kokić.

Teže ili lakše do pobjede?

Na kraju, se osvrnula i na pitanje je li danas teže ili lakše pobijediti nego u njezino vrijeme.

“A ne znam šta bih vam rekla. Mislim da je teže. Ne kažem da je bilo lako ni kad smo mi bili. Nije lako, naravno da nije lako, ali mislim danas svi imaju sve. Ne samo pjesmu već i sve što je prati jedan nastup. A svjedočimo i tome da onaj tko nužno pobijedi ne mora imati najveće rezultate. Primjer toga je naš Baby Lasagna.”, zaključuje Emilija Kokić.

