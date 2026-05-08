Upoznajte drugu stranu djevojaka iz grupe Lelek: Hrvatske predstavnice javile su nam se iz Beča

Dok se odbrojavaju posljednji sati do prve polufinalne večeri Eurosonga u Beču, hrvatske predstavnice iz grupe Lelek užurbano bruse posljednje detalje nastupa kojim će u utorak pokušati osvojiti europsku publiku. Judita, Inka, Korina, Marina i Lara za Net.hr otvorile su vrata svoje eurovizijske svakodnevice i pokazale onu opušteniju, osobniju stranu - od strahova i rituala prije izlaska na pozornicu do simpatičnih navika i tajni koje publika možda ne bi očekivala.

Lara

Moj najdraži predstavnik Eurosonga svih vremena je Baby Lasagna.

Najviše imam tremu da mi se tijekom nastupa dogodi da se spotaknem.

Najluđa stvar koju bih napravila ako pobijedimo je bacila se u publiku.

Publika bi se najviše iznenadila kad bi saznala da ja imam metalnu pločicu u glavi.

Najteži dio priprema za Eurosong mi je što ponekad ne stignem uživat u trenutku.

Moj ritual prije izlaska na pozornicu je zagrliti cure.

Najveća konkurencija ove godine nam je Finska.

Beč na prvi dojam mi je ogroman.

Prva stvar koju napravim kada se probudim u Beču je operem zube.

Žao mi je što u Beč nisam ponijela svoje pse.

Kada sve ovo završi počastit ću se odlaskom u Prater (zabavni par u Austriji).

Marina

Moj najdraži predstavnik Eurosonga svih vremena je Måneskin.

Najviše imam tremu da mi se tijekom nastupa dogodi da zaboravim tekst.

Najluđa stvar koju bih napravila ako pobijedimo je nestala na tjedan dana da proslavim s prijateljima.

Publika bi se najviše iznenadila kad bi saznala da sam se trebala zvati Jagoda ili Palma.

Najteži dio priprema za Eurosong mi je imati jednaku količinu energije za cijeli dan, od jutra do večeri.

Moj ritual prije izlaska na pozornicu je da moram biti sama u svojim mislima.

Najveća konkurencija ove godine nam je Finska.

Beč na prvi dojam mi je mjesto u kojem bih mogla živjeti – društven, otvoren i s hrpom zanimljivih mjesta.

Prva stvar koju napravim kada se probudim u Beču je da popijem vodu i otvorim prozor.

Žao mi je što u Beč nisam ponijela svoje prijatelje.

Kada sve ovo završi počastit ću se putovanjem i odmorom.

Inka

Moj najdraži predstavnik Eurosonga svih vremena je Måneskin.

Najviše imam tremu da mi se tijekom nastupa dogodi sve što se bude i treba dogoditi.

Najluđa stvar koju bih napravila ako pobijedimo je - pobjeda bi mi već bila dovoljno luda, a ostalo bih odlučila u trenutku.

Najteži dio priprema za Eurosong mi je udaljenost od obitelji.

Moj ritual prije izlaska na pozornicu je uzemljenje i pomisao na baku i djeda.

Najveća konkurencija ove godine nam je vjerojatno Finska kao favorit.

Beč na prvi dojam mi je gostoljubiv i prekrasan.

Prva stvar koju napravim kada se probudim u Beču je da se zahvalim.

Žao mi je što u Beč nisam ponijela - imam sve što je potrebno.

Kada sve ovo završi počastit ću se izletom s obitelji.

Korina

Moj najdraži predstavnik Eurosonga svih vremena je Maneskin.

Najviše imam tremu da mi se tijekom nastupa dogodi da se spotaknem i padnem.

Najluđa stvar koju bih napravila ako pobijedimo je obilježila pobjedu tetovažom budući da trenutno nemam niti jednu.

Publika bi se najviše iznenadila kad bi saznala da sam ja samouka pjevačica.

Najteži dio priprema za Eurosong mi je upijati svaki trenutak jer vrijeme jako brzo prolazi.

Moj ritual prije izlaska na pozornicu je uzeti nekoliko minuta u tišine za sebe.

Najveća konkurencija ove godine nam je Finska.

Beč na prvi dojam mi je veliki Zagreb, kao doma.

Prva stvar koju napravim kada se probudim u Beču je to da se spustim na doručak.

Žao mi je što u Beč nisam ponijela svog psa.

Kada sve ovo završi počastit ću se nekim putovanjem ako uhvatim vremena.

Judita

Moj najdraži predstavnik Eurosonga svih vremena je Maneskin

Najviše imam tremu da mi se tijekom nastupa dogodi nešto s kostimom.

Najluđa stvar koju bih napravila ako pobijedimo je organizirala tjedni party.

Publika bi se najviše iznenadila kad bi saznala da ja imam govornu manu.

Najteži dio priprema za Eurosong mi je rano buđenje.

Moj ritual prije izlaska na pozornicu je mir i tišina.

Najveća konkurencija ove godine nam je Finska.

Beč na prvi dojam mi je ludnica.

Prva stvar koju napravim kada se probudim u Beču je odem na finu kavu.

Žao mi je što u Beč nisam ponijela svoje prijatelje.

Kada sve ovo završi počastit ću se s koktelom.

