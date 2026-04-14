Može li Hrvatska dogurati do finala Eurovizije? Evo što kažu brojevi

Eurovizija će se ove godine održati u Beču od 12. do 16. svibnja, a već su objavljene prve stručne prognoze za obje polufinalne večeri. Prema tim procjenama, Hrvatska ima čak 80 posto izgleda za plasman u veliko finale.

Grupa Lelek sa svojom pjesmom "Andromeda" predstavit će se eurovizijskoj publici u prvoj polufinalnoj večeri, kada nastupa ukupno 15 država.

Prema aktualnim predviđanjima, iz prve polufinalne večeri u finale bi se trebale plasirati Finska, Grčka, Švedska, Izrael, Srbija, Hrvatska, Moldavija, Litva, Gruzija i Crna Gora. Hrvatska, s 80 posto izgleda za prolazak, gotovo je siguran finalist, dok se Srbija s još viših 83 posto šanse također nalazi vrlo blizu plasmana u završnicu. Najveći favoriti prema ovim prognozama su Finska i Grčka, koje se ujedno ističu kao glavni kandidati za sam vrh ovogodišnjeg natjecanja.

S druge strane, Poljskoj, Belgiji, Portugalu, Estoniji i San Marinu zasad se ne predviđa plasman u finale.

Grupa Lelek, prema službenom rasporedu, nastupit će treća u prvom polufinalu, što nam zasigurno ide u prilog jer je riječ o dijelu večeri kada je pažnja gledatelja još uvijek na najvišoj razini.

POGLEDAJTE VIDEO: Doživjeli su svoj vrhunac 70-ih godina, a evo ih opet. Dlakavi trend vratio se u modu