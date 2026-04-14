FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IMA LI ŠANSE? /

Može li Hrvatska dogurati do finala Eurovizije? Evo što kažu brojevi

×
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prema trenutnim prognozama, hrvatskim predstavnicama iz grupe Lelek predviđa se nastup u velikom finalu Eurovizije u Beču

14.4.2026.
8:55
Hot.hr
VOYO logo
VOYO logo

Eurovizija će se ove godine održati u Beču od 12. do 16. svibnja, a već su objavljene prve stručne prognoze za obje polufinalne večeri. Prema tim procjenama, Hrvatska ima čak 80 posto izgleda za plasman u veliko finale.

Grupa Lelek sa svojom pjesmom "Andromeda" predstavit će se eurovizijskoj publici u prvoj polufinalnoj večeri, kada nastupa ukupno 15 država. 

Foto: Eurovisionworld/Screenshot

Prema aktualnim predviđanjima, iz prve polufinalne večeri u finale bi se trebale plasirati Finska, Grčka, Švedska, Izrael, Srbija, Hrvatska, Moldavija, Litva, Gruzija i Crna Gora. Hrvatska, s 80 posto izgleda za prolazak, gotovo je siguran finalist, dok se Srbija s još viših 83 posto šanse također nalazi vrlo blizu plasmana u završnicu. Najveći favoriti prema ovim prognozama su Finska i Grčka, koje se ujedno ističu kao glavni kandidati za sam vrh ovogodišnjeg natjecanja.

S druge strane, Poljskoj, Belgiji, Portugalu, Estoniji i San Marinu zasad se ne predviđa plasman u finale.

Grupa Lelek, prema službenom rasporedu, nastupit će treća u prvom polufinalu, što nam zasigurno ide u prilog jer je riječ o dijelu večeri kada je pažnja gledatelja još uvijek na najvišoj razini. 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike